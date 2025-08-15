Sociālajā tīklā "Threads" kāds mediķis ar segvārdu "dr_piezimes" ierakstījis biedējošu vēstījumu: "Klimata pārmaiņas skar arī mūsu reģionu. 

Šogad uzzināju, ka Latvijā arvien biežāk tiek reģistrēti dirofilariozes gadījumi cilvēkiem, biežāk to konstatē oftalmologs, pie kura cilvēks ir vērsies ar sūdzībām par acs niezi un apsārtumu." Izmeklējot sīkāk, zem gļotādas atklājas tārps.

Mediķis skaidro, ka tā ir infekcija, ko izraisa parazītiski tārpi Dirofilaria repens, kurus kā sīkus kāpurus pārnēsā odi no inficētiem dzīvniekiem. Visbiežāk tas skar suņus, attīstoties plaušās un sirdī, izraisot klepu, elpas trūkumu, sirds mazspēju, smagos gadījumos nāvi.

