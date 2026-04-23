Jurģi jeb Ūsiņa diena, ko atzīmē 23 aprīlī, ir seni latviešu pavasara svētki.
Ūsiņš latviešu mitoloģijā tiek uzskatīts par zirgu un bišu aizgādni, arī par pavasara un gaismas simbolu.
Šī diena tiek saistīta ar pavasara darbu sākšanu un lopu dzīšanu ganos un zirgu - pieguļā. Jurģi uzskatāmi par zemnieku jaunā darba gada sākumu.
Lūk, ko par šo dienu vēsta ticējumi.
- Kāds laiks Jurģu dienā, tāds arī Miķeļdienā (29.septembrī).
- Ja Jurģa naktī ir salna, tad rudenī agri nāk salnas.
- Lietus Jurģa dienā sludina sliktu gadu.
- Ja Jurģos līst lietus, būs slapja vasara, meža pļavās nebūs zāles.
- Jurģa dienā nevajag nekā nest no meža mājās, tad atnesot skudras.
- Ja Jurģu dienā saule spīd – labi padosies gurķi.
- Ja dzeguze deviņas dienas pirms Ūsiņiem sāk kūkot – būs silta un auglīga vasara.
- Jurģu rītā agri jāuzceļas un jāiekur krāsns, lai dūmi izskrien pa skursteni. Kas to pirmais izdarīs, būs laimīgs.
- Jurģu rītā priekš saules krustiski pār tīrumu pārdzen vagas, tad neesot nevienas usnes.
