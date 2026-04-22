Kā ierasts, arī šī nedēļa bagāta dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
22. aprīlī 15–17 Valmieras muzejā Tautas lietišķās mākslas studijas Valmiera 80. jubilejai veltītās izstādes Rokas un pavedieni darbu iztirgošana.
23. aprīlī 18:00 Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē (Rīgas ielā 22a), Vienības nama profesionālais pūtēju orķestris Daugava aicina uz koncertu ar jaunu programmu – No klasikas līdz kino.
24.–26. aprīlī izstāžu centrā Ķīpsalā notiks starptautiskā autoindustrijas izstāde Auto 2026.
25. aprīlī 9–16 Bulduru tehnikuma parkā tiks svinēti Pavasara svētki Bulduros. Gaidāms stādu, amatnieku un mājražotāju tirgus, meistarklases, dārzkopības ekspertu konsultācijas, garšas un mūzika, bet no 12:00 sāksies Atvērto durvju diena.
25. aprīlī no 10:00 Rīgā, Miera ielā 58a, notiks Miera ielas kvartāla svētki. Visas dienas garumā apmeklētājus priecēs koncerti, radošās darbnīcas un atklātās nodarbības. Savukārt topošie studenti nepiespiestā gaisotnē un sarunās varēs iepazīt studiju iespējas Latvijas Kultūras akadēmijā.
25. aprīlī Kuldīgā norisināsies svētki Lido zivis Kuldīgā ’26. Šajā dienā pilsētu piepildīs tirgotāju kņada, populāru mūziķu koncerti, radošās aktivitātes bērniem, makšķerēšanas sacensības un citi pasākumi visai ģimenei. Zivis būs visur: īpašajos piedāvājumos restorānos, tirdziņos, meistarklasēs un, protams, lidojumā virs Ventas rumbas.
Sestdien, 25. aprīlī , ikviens aicināts ieplānot savā kalendārā Lielās talkas dienu un iesaistīties savas kopienas apkārtējās ainavas labiekārtošanas vai Latvijas dabas tīrīšanas darbos. Tās var būt gan vietu labiekārtošanas, koku, krūmu un puķu stādīšanas, pagalmu sakopšanas, gan atkritumu vākšanas un ūdenstilpju tīrīšanas talkas. Jāņem gan vērā, ka Lielajā talkā izsniegto atkritumu maisu savākšana notiks tikai no kolektīvu pieteiktajām talkošanas vietām. Pēc 21. aprīļa jaunu talkošanas vietu nevar pieteikt, bet joprojām būs iespējams pieteikties pie talkas atbildīgajiem jau apstiprinātajās vietās. agra pavasara līdz pat vēlam rudenim. Vairāk informācijas un padomi talkotājiem vietnē: talkas.lv.
25.–26. aprīlī Latgalē un Sēlijā notiks nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums Satiec savu meistaru! – darbnīcas un iespēja izzināt tradicionālo amatu prasmes. Plašāk par norisēm un pieteikšanos: www.satiecsavumeistaru.lv, kā arī pilsētu un novadu kultūras centros.
25.–26. aprīlī Īslīces kultūras namā Bauskas novadā norisināsies starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss–festivāls Aprīļa pilieni 2026.
26. aprīlī 8–15 Siguldas novada Raganā, Mārtiņtirgū – krāmu tirgus.
27. aprīlī 18:00 Babītes kultūrizglītības centrā (Piņķos, Jūrmalas ielā 14a) notiks iedzīvotāju apmācība rīcībai valsts apdraudējuma gadījumā. Iespēja pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaņas, kas ļautu nodrošināt personīgo un ģimenes drošību potenciāla apdraudējuma laikā. Dalība bez maksas, bet ar iepriekšēju reģis-trēšanos, aizpildot anketu vietnē: ej.uz/njprw
