Grasos iegādāties pļaujmašīnu. Man ieteica izvēlēties tā saukto raideru. Ar ko tas atšķiras no tradicionālā zālespļāvēja traktora?Jautā Andris Siguldā. Konsultē meža un dārza preču veikala "Parki" klientu konsultants Indriķis Jermaks. 

Agregātu funkcijas

Atšķirībā no tradicionālajiem mauriņa traktoriem, kuriem pļaušanas asmens atrodas zem ierīces, raideriem pļaušanas bloks uzstādīts agregāta priekšpusē. Tas nodrošina labāku redzamību, precīzāku pļaušanu un ievērojami atvieglo manevrēšanu ap kokiem, krūmiem un citiem šķēršļiem. 

Raideriem parasti ir ērtāka sēdēšanas pozīcija un iespēja regulēt stūres augstumu. Patlaban tirgū pieejami zīmolu Husqvarna, Grillo, Stiga raideri.

Mūsdienās visi raideri ir aprīkoti ar hidrostatisko jeb automātisko transmisiju (ātrumkārbu), kas nodrošina vienkāršu ātruma regulēšanu, kustības virziena maiņu un apstāšanos ar pedāļu starpniecību bez manuālas pārslēgšanas.

 

