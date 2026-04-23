Audzēju sierāboliņu, bet tā sēklas ir rūgtas. Kā to izmantot? Jautā Anita N.

Sierāboliņa sēkliņas samaļ un izmanto kā garšaugu sautējumiem, konservēšanai un citur, iesaka ārsts-fitoterapeits Artūrs Tereško. 

Viņš uzsver, ka uzturā vajag iekļaut rūgtas garšas, jo tās atbalsta gremošanu, stimulē aknu darbību un veicina žults izdalīšanos.

Restorāna Ērgļu stacija šefpavārs Kristofers Dimitročenko iesaka erāboliņa sēklas pievienot salātiem, bet nelielos daudzumos, lai izvairītos no pārlieka rūgtuma. 

