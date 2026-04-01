Lai uzlabotu gaisa apmaiņu mājoklī, ventilācijas restes jātīra vismaz reizi sešos mēnešos.

Plastmasas restes

Putekļus no tām notīra ar putekļsūcēju. Ja nav putekļsūcēja, resti noņem, iznes ārā un notīra ar mīkstu saru suku. Plastmasas restes var iemērkt siltā ūdenī, kam pievienots nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa. Pēc 30 minūtēm tīra ar sūkli vai mīkstu saru suku, bet restes spraugas iztīra ar zobu suku. Resti noskalo un pilnībā nožāvē, pirms uzstāda atpakaļ.

Ja resti nevar noņemt, putekļus notīra ar putekļsūcēju un virsmu noslauka ar viegli samitrinātu mikrošķiedras drānu. Uz nenoņemtas restes neizsmidzina tīrīšanas līdzekļus, lai tie nenokļūtu ventilācijas sistēmā.

