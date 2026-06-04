Kādam jūtama iedvesma un vēlme dzīvot ar plašāku skatījumu, kādam skaidrāks virziens un lielāka pārliecība par savām izvēlēm, bet kādam jādodas ilgi gaidītā atvaļinājumā.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Radīsies vēlme virzīties uz priekšu, pieņemt lēmumus un negaidīt, kamēr citi izdarīs izvēli tavā vietā. Attiecībās būsi atvērtāks un tiešāks nekā parasti. Dažiem šis laiks nesīs jaunu attiecību sākumu vai esošo attiecību nostiprināšanos. Darba jomā būs iespēja parādīt iniciatīvu un uzņemties lielāku atbildību, taču svarīgi neuzņemties vairāk, nekā iespējams paveikt. Enerģijas būs daudz, taču tai nepieciešams pareizs virziens. Atceries atrast laiku arī atpūtai un sev svarīgām nodarbēm. Jo skaidrāk zināsi savu mērķi, jo vieglāk sasniegsi rezultātu.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Šis laiks aicinās apstāties un izvērtēt, kas tavā dzīvē patiešām ir vērtīgs. Vari vairāk domāt par nākotnes plāniem, karjeru un attiecībām. Būs svarīgi nevis steigties, bet ļaut sev izjust situācijas un pieņemt pārdomātus lēmumus. Radošas nodarbes, daba un laiks vienatnē palīdzēs atjaunot enerģiju. Apkārtējie var biežāk vērsties pie tevis pēc padoma vai palīdzības, jo tavas idejas šķitīs praktiskas un noderīgas. Tomēr atceries, ka ne katrai idejai jātop par tavu personīgo projektu. Saglabā līdzsvaru starp palīdzēšanu citiem un rūpēm par sevi.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Prāts būs īpaši aktīvs, ideju netrūks. Vēlēsieties mācīties, satikt jaunus cilvēkus, apmainīties viedokļiem un paplašināt savu redzesloku. Šis ir labs laiks ceļojumiem, kursiem un jaunu projektu uzsākšanai. Daudzi notikumi attīstīsies vienlaikus, tāpēc būs svarīgi plānot savu laiku. Iespējams, radīsies sajūta, ka viss notiek pārāk ātri un gribas paspēt visu. Tomēr pārslodze var pienākt nemanot. Centieties neatlikt atpūtu uz vēlāku laiku. Jo vairāk spēsiet saglabāt līdzsvaru starp aktivitāti un mieru, jo produktīvāks būs šis periods.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Darba vidē iespējami saspringtāki brīži vai situācijas, kurās nāksies aizstāvēt savu viedokli. Apkārtējo emocijas var būt jūtamākas nekā parasti, tāpēc svarīgi neuzņemties citu cilvēku problēmas kā savējās. Dažkārt var rasties sajūta, ka progress notiek lēnāk, nekā vēlētos, tomēr tas nenozīmē, ka nekas nevirzās uz priekšu. Šis ir laiks, kad nepieciešama pacietība un konsekvence. Ģimenes un mājas vide kļūs par vietu, kur atgūt spēkus. Neļauj darba spriedzei ietekmēt attiecības ar tuviniekiem, skaidrāk nosaki robežas starp darbu un privāto dzīvi.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Mīlestības un attiecību tēma kļūs īpaši nozīmīga. Attiecībās esošie var sajust lielāku tuvību, romantiku un vēlmi vairāk laika pavadīt kopā ar partneri. Var atjaunoties emocijas, kas kādreiz satuvināja jūs pašā sākumā. Brīvajiem Lauvām iespējamas interesantas iepazīšanās, kas sākumā var šķist negaidītas vai neatbilstošas viņu ierastajam tipam. Nesteidzies ar secinājumiem un ļauj cilvēkiem atklāt sevi pakāpeniski. Tavs šarms un pievilcība būs īpaši pamanāmas apkārtējiem. Izmanto šo laiku, lai atvērtu sirdi jaunai pieredzei un pozitīvām emocijām.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Ikdienas pienākumos radīsies iespēja ieviest jaunus risinājumus un uzlabot esošo kārtību. Tavas idejas būs praktiskas un efektīvas, tāpēc apkārtējie novērtēs tavu pieeju. Labs laiks mācībām, tehnoloģiju apguvei un darba procesu optimizēšanai. Ja domā par kvalifikācijas celšanu vai jaunu prasmju apgūšanu, šis ir piemērots brīdis sākt. Finansiāli iespējamas pozitīvas pārmaiņas. Arī mājas dzīve kļūs mierīgāka, ļaujot vairāk koncentrēties uz saviem mērķiem. Mazie uzlabojumi ikdienā šobrīd dos lielāku rezultātu nekā radikālas pārmaiņas.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Šis periods nesīs vairāk enerģijas, iedvesmas un vēlmes baudīt dzīvi. Būsiet pamanāmāki apkārtējiem un vieglāk spēsiet piesaistīt sev nepieciešamos cilvēkus un iespējas. Veiksme būs jūsu pusē, taču rezultāti nāks caur aktīvu rīcību. Labs laiks hobijiem, radošiem projektiem un personīgai attīstībai. Varat atklāt jaunas intereses vai piešķirt lielāku nozīmi kādam talantam, kas līdz šim bijis otrajā plānā. Attiecībās palīdzēs vieglums un humora izjūta. Jo mazāk centīsieties visu kontrolēt, jo dabiskāk notikumi virzīsies vēlamajā virzienā.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Priekšplānā izvirzīsies ģimenes, mājas un drošības jautājumi. Vairāk uzmanības vēlēsies veltīt cilvēkiem, kuri tev patiesi ir svarīgi. Iespējams, radīsies vēlme sakārtot dzīves telpu, uzlabot mājokli vai pavadīt vairāk laika kopā ar savējiem. Finanšu jautājumos kļūsi uzmanīgāks un pārdomātāks. Labs laiks budžeta plānošanai un ilgtermiņa lēmumiem. Attiecībās meklēsi nevis spilgtus piedzīvojumus, bet stabilitāti un uzticēšanos. Jo vairāk spēsi stiprināt savas saknes, jo drošāk jutīsies arī citās dzīves jomās.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Šis periods var būt emocionāli aktīvāks, nekā ierasts. Dažbrīd var rasties sajūta, ka apkārtējie provocē vai pārbauda tavu pacietību. Būs svarīgi izvēlēties, kurās situācijās ir vērts iesaistīties un kurās labāk saglabāt mieru. Fiziskas aktivitātes, pastaigas vai sports palīdzēs atbrīvoties no uzkrātā sasprindzinājuma. Vienlaikus pieaugs vēlme aizstāvēt savus uzskatus un intereses. Atceries, ka ne katra diskusija ir jāuzvar. Dažreiz lielākais spēks slēpjas spējā saglabāt līdzsvaru un neļaut emocijām noteikt tavu rīcību.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Finanšu tēma kļūs īpaši aktuāla. Ienākumi un izdevumi prasīs lielāku uzmanību nekā parasti. Var rasties vēlme vairāk tērēt atpūtai, izklaidei vai lietām, kas sniedz prieku. Tas nav aizliegts, taču svarīgi saglabāt mēra sajūtu. Enerģijas būs pietiekami, lai paveiktu daudz, tāpēc šo laiku vērts izmantot mērķtiecīgai rīcībai. Profesionālajā jomā iespējama virzība uz priekšu, ja spēsi saglabāt disciplīnu. Tas, ko ieguldīsi šobrīd, vēlāk var nest ļoti labus rezultātus.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Šis būs tavs laiks izpaust individualitāti un nebaidīties būt atšķirīgam. Apkārtējie tevi pamanīs biežāk nekā parasti, un tavas idejas var izraisīt lielu interesi. Vari saņemt vairāk uzmanības, uzaicinājumu un iespēju, nekā ierasts. Tavs šarms un oriģinalitāte kļūs par spēcīgu priekšrocību. Tajā pašā laikā pieaugs vēlme palīdzēt citiem un iesaistīties kopīgos projektos. Būsi iedvesmojošs piemērs apkārtējiem. Šis ir labs laiks, lai parādītu pasaulei savu unikālo skatījumu un izmantotu savas stiprās puses.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Būsiet īpaši jūtīgas pret apkārtējo vajadzībām un emocijām. Vēlēsieties palīdzēt, atbalstīt un rūpēties par tiem, kuri jums ir svarīgi. Tajā pašā laikā mostas vēlme uzsākt ko jaunu un paplašināt savus apvāršņus. Radīsies jaunas idejas, plāni un iedvesma nākotnei. Svarīgi atcerēties, ka savām vajadzībām ir tikpat liela nozīme kā citu cilvēku vajadzībām. Radošas aktivitātes, mācības un personīgā attīstība šobrīd nesīs vislielāko gandarījumu. Jo vairāk sekosiet savai intuīcijai, jo vieglāk nonāksiet pie pareizajiem lēmumiem un iespējām.
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