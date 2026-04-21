Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
21. aprīlis – Iņ Koka Vērsim (Zeme) patīk jaunām un trakām idejām atrast īsto tehnoloģiju, lai tās reāli ieviestu praksē. Var nākties visu dienu ķimerēties ar instrumentiem.
22. aprīlis – Jan Uguns Tīģeri (Koks) raksturo lielas ambīcijas, ugunīga aizrautība un grandiozu svētku smeķis gaisā. Izdomā, kādus panākumus nosvinēt, ar ko palepoties.
23. aprīlis – Iņ Uguns Trusis (Koks) atsauc atmiņā kādu senu mīlestību. Bet, ja visi striķi sen jau satrūkuši, tad var paflirtēt arī vienkārši tāpat. Izdarītais var atnest popularitāti.
24. aprīlis – Jan Zemes Pūķis (Zeme) pulcē radošus māksliniekus, izraisa aizrautīgas prāta vētras talantīgu cilvēku vidū. Burvīga diena jaunu ideju apmaiņai.
25. aprīlis – Iņ Zemes Čūska (Uguns) joņo palēkdamies, aizrautīgi apdarot darbus pa labi un kreisi. Diena, kad daudz var padarīt, jo viņai piemīt gan mākslinieciska gaume, gan apsviedīgums
26. aprīlis – Jan Metāla Zirgs (Uguns) mīl paspēkoties ar jebkuru, kas gadās ceļā. Šī nav diena vārguļiem un mīkstčaulīgai neizdarībai. Vai nu jā vai nē.
27. aprīlis – Iņ Metāla Kaza(Zeme) neko nedara lieki. Mērķtiecība, loģiska rīcība to vienmēr aizved līdz izraudzītajam mērķim. Labi sākt treniņus, kontrolēt svaru. Viņa atbalsta noteiktību.
