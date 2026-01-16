Griķu sējumu platības pērn aizņēma vien 15 080 hektāru – par 3344 ha mazāk nekā gadu agrāk, ziņo Lauku atbalsta dienests (LAD). Arī lielāko audzētāju topā notikušas izmaiņas.

Vislielākais griķu audzētājs 2024. gadā – Stoļerovas pagasta Jāņa Arbidāna ZS Liepziedi – aizvadītajā sezonā griķus audzēja trīs reizes mazākā platībā nekā vēl pirms gada – kopumā160 ha. Līdz ar to no topa pirmās vietas tā atkāpusies uz trešo pozīciju. 

Savukārt 2025. gada topa pirmo vietu ar vairāk nekā 250 ha griķu ieņem Vecumu pagasta SIA Ķira, kuras saimnieks Jaroslavs Kozlovs teic, ka griķus audzējot augu sekai un to īpatsvars kopējā sējumu platībā aizvadītajā sezonā bijis aptuveni viena piektā daļa.  

