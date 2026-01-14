Lauksaimniecībā neviens gads nav līdzīgs citam. Arī 2025. gads gan dabas apstākļu, gan daudzās nozarēs izaudzētās ražas ziņā bija īpašs. Lai arī neveiksmīgs augļkopjiem, augkopjiem, dārzeņu audzētājiem, lopkopjus tas priecēja un aizvien priecē ar vēsturiski visaugstākajām dzīvu dzīvnieku un gaļas cenām.
Piena iepirkuma cenas gada pēdējos mēnešos nokritās, tomēr noturējās peļņu nesošā līmenī. Patlaban daudzi sev uzdod jautājumu – vai varēja darboties citādi un sasniegt atšķirīgu rezultātu? Visticamāk, varēja kaut ko darīt atšķirīgi un arī mazliet ietekmēt ražu, tomēr ne dabas lēmumu. Pētnieki vērš uzmanību, ka ekstrēmos dabas apstākļos, kas nākotnē būšot aizvien biežāk, vismazāk cieš tie sējumi un stādījumi, kuros ievēroti labās prakses saimniekošanas principi. Tas nozīmē – pielāgojoties izmaiņām dabā, vajadzēs aizvien vairāk zināšanu, prasmju, inovāciju, kuru ieviešanā var saņemt atbalstu gan no pētniekiem, gan fondu atbalsta programmām.
Svarīgi būs arī politiskie lēmumi, to skaitā par atbalstu un birokrātijas mazināšanu. Tie ietekmēs gan ražošanas rezultātu, gan noskaņojumu un motivāciju darboties.
Lauku saimniekiem vaicājām, kāds ir viņu noskaņojums, sagaidot nākamo, Saeimas vēlēšanu gadu.
Roberts Strīpnieks, LPKS LATRAPS valdes priekšsēdētājs:
– Kā pilsonis es sagaidu, ka pirmsvēlēšanu gadā politiķu uzmanības centrā būs nevis skaļi un tukši solījumi, bet reāla atbildība par valsts drošību, pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi, kā arī ilgtspējīgas izglītības nodrošināšana nākamajām paaudzēm. Kā lauksaimniecības nozares pārstāvis sagaidu taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret Latvijas zemniekiem Eiropas Savienības ietvaros: gan tiešmaksājumu jomā, gan augu aizsardzības līdzekļu pieejamībā, kā arī konsekventu un stingru nostāju pret agresorvalstīs ražotas produkcijas nonākšanu mūsu tirgū.