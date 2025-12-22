Aizvadītais gads bijis izaicinājumu pilns. Bet izaicinājumi savukārt sniedz vērtīgas mācībstundas, kas liek nonākt pie svarīgām atziņām un praktiskiem lēmumiem, kas būtu jāpieņem, lai veiksmīgāk virzītos uz priekšu. "Agro Tops" šāgada laikā uzklausījis arī daudz dažādu interesantu un vērā ņemamu viedokļu, kurus, gadam noslēdzoties, šķiet, būtu vērts atgādināt. Lai ir vēl kāds avots, no kura smelties atziņas.
Rolands Feldmanis, LLKA valdes priekšsēdētājs
Gribam izcīnīt lielāku atbalsta intensitāti projektos. Esam izpētījuši, ka, piemēram, pārstrādes uzņēmums, kas nepieder kooperatīvam, var saņemt lielāku atbalstu nekā kooperatīvam piederošs. Mūsuprāt, tas nav godīgi. Kooperatīvam, kam pieder sava pārstrāde un kas tādējādi veiksmīgāk var izpildīt stratēģiju No lauka līdz galdam, būtu jāsaņem lielāks atbalsts, kas ļautu straujāk attīstīties.
Domāju, arī Latvijas pilsoņi būtu gatavi labāk atbalstīt vietējiem piena ražotājiem piederošu uzņēmumu, nevis tādu, kam patiesais labuma guvējs vispār nav Latvijas pilsonis. Šobrīd pārstrādes attīstības ierobežojošais faktors ir kapitāla un saražotās produkcijas apjoma trūkums. Tas nozīmē, ka kooperatīvajām sabiedrībām jākļūst lielākām, lai varam runāt jau par mēroga ekonomiku, domāt par savu kooperatīvu zīmolu un savas produkcijas stabilu vietu lielveikalu plauktos.
Vajadzētu panākt lielāku atbalstu lauksaimniekiem, kuri vairāk domā par ilgtspēju, iesaistās kooperācijā, iespējams, dažbrīd arī saņemot mazāku peļņas daļu, taču raugās uz savu saimniekošanu ilgtermiņā.
Būtu tikai godīgi, ja viņiem būtu kādas priekšrocības, startējot dažādos projektos. Tādā veidā saimniecība stiprinātu savu kapacitāti, varētu saražot un pārdot vairāk produkcijas, tādējādi arī kļūstot efektīvāka.
Jāpanāk lielāks atbalsts tieši pārstrādei, kas pieder kooperatīviem, jo tas līdzsvaro ekonomiku. Lauksaimniekiem ir iespēja stabilizēt savus ienākumus, proti – kad izejvielu cena, piemēram, piena, ir zema, tad izdevīgi ir piena pārstrādātājam, bet, kad augsta – piena ražotājam. Ja kooperatīvam ir pārstrāde, tad biedri iegūst jebkurā gadījumā, un tas jau ir ilgtspējīgi.
