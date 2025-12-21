Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) prognožu jomas inspektori ikdienā apmeklē sējumus visos Latvijas reģionos. Ar novērojumiem var iepazīties VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv sadaļā Novērojumi, kur Latvijas kartē aplūkojama konkrēta kultūrauga kaitīgo organismu izplatība interesentam vēlamajā laika periodā un reģionā.

Aizvadītās sezonas izplatītāko miežu slimību TOP 3

1. Miežu lapu tīklplankumainība

Aprīļa beigās un maija sākumā, ziemas miežiem stiebrojot (AS 31–37), pirmās tīklplankumainības pazīmes bija vērojamas Ventspils, Tukuma, Kuldīgas, Krāslavas, Gulbenes, Ogres, Bauskas, Valmieras, Cēsu un Valkas novadā ar izplatību 2–8%. Ziemas mieži ir attīstības ātruma rekordisti, tāpēc maija beigās lielākā daļa sējumu vārpoja (AS 51–59), bet līdz jūnija vidum ziedēja (AS 61–69). Šajā laikā slimības pazīmes varēja novērot arī Saldus, Jēkabpils un Aizkraukles novada sējumos, bet izplatība nepārsniedza 10%. Jūnija otrajā pusē, attīstoties graudiem (AS 71–77), slimības izplatība lielākajā daļā apsekoto sējumu nepalielinājās, izņemot atsevišķus Ventspils, Aizkraukles, Jēkabpils, Tukuma un Bauskas novada sējumus, kur slimība bija inficējusi 12–36% lapu.

