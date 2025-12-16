Iegādājāmies māju, bet vēlamies nomainīt tās nosaukumu, lai tas atbilstu mūsu ģimenei un vērtībām. Kādi ir nosacījumi, lai mainītu mājas nosaukumu? Vai iespējams tajā iekļaut ģimenes uzvārdu? Kur jāvēršas? Jautā Daina V.

Jāsaskaņo ar Valsts valodas centru

Valsts zemes dienesta pārstāve Baiba Kantiņa informē – dienests informāciju par adresēm reģistrē, pamatojoties uz pašvaldības sniegto informāciju.

Adreses piešķiršana vai maiņa, tajā skaitā dzīvojamās mājas nosaukuma maiņa ietilpst vietējās pašvaldības kompetencē.

Vietvārdu (tajā skaitā māju nosaukumu) veidošanas, piešķiršanas, apstiprināšanas, uzkrāšanas, publiskošanas, izmantošanas, saglabāšanas un aizsardzības kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 50 Vietvārdu informācijas noteikumi. Atbilstoši tiem pašvaldībai ir pienākums iesniegt Valsts valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda (mājas nosaukuma) piešķiršanu, maiņu vai rakstības formas precizēšanu.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē