Gaļas liellopu skaita rādītājs šāgada pirmajos desmit mēnešos salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu pērn mainījies maz, ziņo LAD Reģistru pārvaldības departaments. Uz šāgada 1. novembri ganāmpulkos pavisam bija 96 339 gaļas liellopi – par 449 mazāk nekā gadu agrāk. Par topa līderi pēc ganāmpulkā turēto zīdītājgovju daudzuma kļuvusi Vinetas Piteronokas Rēzeknē reģistrētā SIA "Kalēji".

Šāgada pirmajos desmit mēnešos salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu pērn par 161 ir kāpis kopējais zīdītājgovju daudzums, 1. novembrī sasniedzot 62 642 dzīvniekus. Latvijas 50 lielākajos ganāmpulkos šāgada 1. novembrī pavisam bija 6635 zīdītājgovis. Salīdzinājumam – pērn 14. novembrī to bija par 335 mazāk – pavisam 6300. Vismaz 100 zīdītājgovis šāgada novembra sākumā bija 39 ganāmpulkos. Pērn novembra vidū – 36 ganāmpulkos.

Dzīvnieku eksports nedaudz svārstās

Diezgan liela stabilitāte vērojama arī gaļas liellopu eksporta rādītājos. Kopš šāgada sākuma (1. janvāris – 1. novembris) mazliet kritās gaļas liellopu eksporta rādītāji četrās no piecām visvairāk eksportētajām dzīvnieku grupām/šķirnēm. Salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu pērn citvalstu pircējiem vairāk pārdots vien Limuzinas šķirnes gaļas liellopu – pavisam 2640 dzīvnieki (gadu agrāk – 2479 liellopi). Pēc daudzuma rādītāja vērtējot, visvairāk eksportēti dažādu krustojumu liellopi – 9830. Pērn to eksports bija par 1065 dzīvniekiem lielāks.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē