Kaitēkļi ziemas kviešu sējumiem bija diezgan draudzīgi. Pēc nozīmības 1. vietā ierindojamas laputis.

Aizvadītās sezonas izplatītāko kviešu kaitēkļu TOP 3

1. Laputis, spradži

Aprīļa beigās, maija sākumā Augšdaugavas un Talsu novadā ziemas kviešu stiebrošanas attīstības stadijā (AS 31–33) sējumos parādījās pirmās nelielās laputu kolonijas. Maija beigās, jūnija sākumā arī Smiltenes, Balvu, Alūksnes, Krāslavas, Ropažu, Ķekavas, Madonas, Ventspils, Kuldīgas, Ogres, Gulbenes, Tukuma, Talsu un Valmieras novada sējumos laputu invāzija bija 2–4% robežās. Jūnija otrajā pusē un jūlijā kaitēkļa kolonijas lielākas nekļuva un nenozīmīgā invāzija beidzās, kaitēkļiem nenonākot vārpās.

Vasaras kviešu izplatītākais kaitēklis, kura barošanās intensitāte atkarīga no laikapstākļiem, ir spradzis. Aprīļa beigās un maijā kviešu attīstības sākumā (AS 11–14) spradžu barošanās bija novērojama Dobeles, Aizkraukles, Bauskas, Tukuma, Cēsu, Rēzeknes, Krāslavas, Ventspils, Augšdaugavas, Jēkabpils un Līvānu novada apsekotajos sējumos 2–4% izplatībā. 8–44% izplatība novērota Kuldīgas, Saldus un Talsu novada vasaras kviešu laukos. 

