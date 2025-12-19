Šodien, 19. decembrī, pircējiem durvis vēris jauns "Rimi Superarket" veikals Mārupē, Lambertu ielā 35. Veikala izveidē investēti gandrīz seši miljoni eiro, tas nodrošinās 34 jaunas darba vietas.
Jaunais veikals izceļas ar pircējiem un videi draudzīgu, modernu veikala vidi, īpašu uzsvaru liekot uz pārskatāmu, funkcionālu iekārtojumu un plašu preču sortimentu.
Jaunatvērtajā 1020 kvadrātmetru lielajā tirdzniecības zālē pēc jaunākā veikalu koncepta būs pieejamas visdažādākās pārtikas un nepārtikas preces, bet darba vietas tiks nodrošinātas 34 darbiniekiem. Pircēju ērtībām veikals aprīkots ar divām tradicionālajām un piecām pašapkalpošanās kasēm, un divās no tām ir kases ar iespēju ātri un ērti norēķināties ar skaidru naudu, bet vienā izmantot Skenē ar telefonu risinājumu.
Te varēs iegādāties kafiju vai svaigi spiestu apelsīnu sulu, svaigi ceptu maizi un smalkmaizītes, kā arī pieejams plašs Mani gardumi piedāvājums, sveramās zivis uz ledus, daudzveidīgs sveramās gaļas sortiments, ekoprodukti, diabētisko un bezglutēna preču sortiments u. c. Sekojot pieaugošajam pieprasījumam pēc bezalkoholiskām alternatīvām stiprajiem un dzirkstošajiem alkoholiskajiem dzērieniem, veikalā izveidots īpašs bezalkoholisko alternatīvu plaukts. Tāpat veikala apmeklētājiem būs iespēja uzpildīt dzeramo ūdeni līdzņemšanai.
“Salīdzinoši īsā laika periodā esam atvēruši jau otro veikalu Mārupē, kur varēs iegādāties gan produktu krājumus nedēļas maltītēm, gan īpašus gardumus svētkiem, kā arī sadzīvē un mājsaimniecībā nepieciešamās lietas. Turklāt šajā veikalā atšķirībā no citiem šī formāta veikaliem būs pieejams arī pircēju iemīļotās Klēts sortiments,” uzsver "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.
Jaunā veikala telpās izmantots LED apgaismojums un energoefektīvas aukstumsistēmas, tāpat darbinieku telpās izmantoti gaismas sensori. Ēkas apkurei tiks izmantoti siltumsūkņi. Automašīnu iespējams novietot tirdzniecības centra stāvvietā, kur pieejamas 70 vietas, kā arī vēlāk plānots izbūvēt elektroautomobiļu uzlādes stacijas. Tirdzniecības centrā būs arī citi nomnieki, piemēram, skaistumkopšanas salons, aptieka, ziedu veikals, gaļas veikals, tāpat būs pieejams arī DPD pakomāts. Pircēju ērtībām un drošībai veikala būvniecības laikā tika izbūvēts regulēts satiksmes krustojums uz Kantora un Lambertu ielas.
"Rimi Latvia" ir daļa no uzņēmuma Rimi Baltic, kas apvieno vairāk nekā 305 veikalus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Uzņēmums reģistrēts 1992. gada janvārī, un tā pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. "Rimi Latvia" vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Rimi Baltic".
