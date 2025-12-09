Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) prognožu jomas inspektori ikdienā apmeklē sējumus visos Latvijas reģionos. Ar novērojumiem var iepazīties VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv sadaļā Novērojumi, kur Latvijas kartē aplūkojama konkrēta kultūrauga kaitīgo organismu izplatība interesentam vēlamajā laika periodā un reģionā.

Aizvadītās sezonas izplatītāko kviešu slimību TOP 3

1. Kviešu lapu pelēkplankumainība un dzeltenplankumainība

Aizvadītās sezonas aprīļa beigās un maija sākumā ziemas kviešu sējumos jau bija novērojamas pirmās dzeltenplankumainības pazīmes. To attīstību no augu atliekās snaudošajiem ierosinātājiem provocēja īslaicīgā vasara aprīļa vidū. Kviešu stiebrošanas attīstības stadijā (AS 30–33) infekcija 2–10% izplatībā sāka attīstību Valmieras, Jēkabpils, Ķekavas, Preiļu, Balvu, Aizkraukles, Cēsu, Jelgavas, Rēzeknes, Saldus, Madonas, Bauskas, Dobeles, Talsu, Smiltenes, Ogres, Kuldīgas, Dienvidkurzemes, Tukuma, Līvānu un Augšdaugavas novadu sējumos. Pelēkplankumainības ierosinātāji, šķiet, neguļ vispār, jo siltajās ziemās, turpinot lēnu attīstību, slimības pazīmes pavasarī atrodamas arī tur, kur to nebija vēlā rudenī. 

Jaunā pavasarī izveidojusies infekcija Dienvidkurzemes, Jēkabpils, Valmieras, Krāslavas, Kuldīgas, Saldus, Ventspils un Tukuma novada sējumos novērota aprīļa 3. dekādē ar 2–10% izplatību. Līdz maija beigām, turpinoties kviešu attīstībai no attīstītas karoglapas, līdz parādās pirmie akoti (AS 39–45) stadijai, pelēkplankumainības pazīmes atrodamas visu novadu sējumos, nepārsniedzot 2–18% izplatību.

