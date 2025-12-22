Pastāv uzskats, ka audzēšana hidroponikā novērš nepieciešamību pēc augu aizsardzības pasākumu veikšanas, bet gluži tā nav. Audzējot hidroponikā, nav vajadzīga herbicīdu lietošana, bet kaitēkļi un infekcijas tāpat apdraud augus. Pret kaitēkļiem daļēji palīdz izturīgu šķirņu izvēle un entomofāgu izlaišana, bet ar infekcijām ir grūtāk.

Pēdējos gados vairākās valstīs augsnē audzētos salātus apdraud fuzariālā puve (Fusarium oxysporum). Pret šo infekciju izturīgu šķirņu pagaidām nav. Savukārt hidroponikā salātus mēdz inficēt fitoftora (Phytophtora cryptogea). Pagaidām nav datu, vai šī infekcija ir aktuāla arī Baltijā, tostarp Latvijā, iespējams, audzētāji to jauc ar kādu citu. Ņemot vērā globalizāciju un strauju dažādu infekciju izplatīšanos pasaulē, audzētājiem laikus jāsagatavojas jauniem izaicinājumiem.

Infekcija izraisa sakņu puvi

Phytophtora cryptogea ir augsnē mītošā infekcija, kas izraisa sakņu puvi, tādējādi augi nespēj uzņemt barības elementus, atpaliek augšanā, vīst. Audzējot augsnē, infekcija ir vērojama atsevišķās vietās, ir perēkļveida, bet hidroponikā tā strauji izplatās ar barības šķīdumu un spēj izraisīt lielākus ražas zudumus.

