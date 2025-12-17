Somijas lielākā burgeru un Baltijas lielākā ātrās ēdināšanas restorānu ķēde “Hesburger”, investējot 450 000 eiro, 17. decembrī vērusi durvis jaunam restorānam Smiltenē, Kalēju ielā 7.
Kā norāda “Hesburger” komunikācijas un starptautiskā mārketinga direktore Ieva Salmela, uzņēmums šogad mērķtiecīgi turpinājis paplašināt darbību Latvijā, un kopējais restorānu skaits valstī sasniedz 55.
"Smiltene ir dinamiska un augoša pilsēta, kur aktīvi ienāk jaunas ģimenes un uzņēmumi, tādēļ mums ir prieks kļūt par daļu no šīs attīstības. Ar 20 jaunām darba vietām un mūsdienīgu ēdināšanas vietu sniedzam ieguldījumu gan pilsētvides, gan vietējā darba tirgus stiprināšanā," norāda I. Salmela.
Jaunais “Hesburger” atrodas Smiltenes jaunā tirdzniecības centra “LAIMS” 1. stāvā, un tā kopējā platība ir 160 kvadrātmetri. Klientiem pieejama gan maltītes baudīšana uz vietas, gan līdzņemšanai, gan auto kases (drive-in) pakalpojums. Restorānā ir 50 sēdvietas, un piedāvājumā būs viss ierastais “Hesburger” ēdienu un dzērienu klāsts, kā arī saldējuma kokteiļi.
Tirdzniecības centra “LAIMS” pārstāvis Jānis Anis uzsver, ka “Hesburger” ienākšana Smiltenē ir nozīmīgs notikums gan pilsētai un tās iedzīvotājiem kopumā, gan tirdzniecības centram. “Hesburger kā starptautiski atpazīstams un stabils ēdināšanas nozares uzņēmums papildina mūsu centra piedāvājumu, iedzīvotājiem sniedzot pieejamu un kvalitatīvu ēdināšanas un atpūtas iespēju, vienlaikus veidojot būtisku investīciju reģionā un radot jaunas darba vietas. Mūsu sadarbība ir balstīta ilgtermiņā un savstarpējas uzticēšanās principos, un arī Smiltenes projektā uzņēmums apliecināja augstu profesionalitāti un efektīvu pieeju visos attīstības posmos.”
Jaunatklātais restorāns strādās katru dienu – no plkst. 9.00 līdz 22.00. Auto kase būs atvērta no plkst. 8.00.
