Jaka tamborēta tunēziskajā tamborējumā ar nelielām kabatiņām.
Materiāli
- Batikota pusvilna un divas krāsainas pusvilnas dzijas
- Tunēziskā tamboradata nr. 3
- Tamboradata nr. 3
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Jakas taisnā daļa un piedurknes tamborētas pēc piegrieztnes ar iešūtām piedurknēm. Lai darbu padarītu mazliet atšķirīgāku, priekšpusē ir ieadītas divas nelielas kabatiņas. Tās var atstāt stila rozīnītei, bet iespējams arī kaut ko nelielu ievietot.
Jakas apdares, kā arī kabatiņu malas ir aptamborētas, tādējādi malas padarot stingrākas.
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