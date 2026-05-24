Arī šovasar Rīgas pašvaldība piedāvā rīdziniekiem iespēju piedalīties bezmaksas praktiskajās apmācībās "Vēsturisko ēku koka logu restaurācija", kas notiks "Koka Rīga" telpās, Krāsotāju ielā 12, informē Rīgas pašvaldība.
"Šogad tika ieviestas izmaiņas pieteikšanās kārtībā — iespēja piedalīties tika dota ne tikai vēsturisko ēku īpašniekiem, bet arī viņu pilnvarotajām personām: laulātajiem, partneriem, bērniem un mazbērniem. Priecājamies, ka jaunā iespēja tika aktīvi izmantota, tostarp arī dalībnieku vidū, kuriem iepriekšējā gadā vietu apmācībās iegūt neizdevās," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA).
Līdzīgi kā pagājušā gadā, arī šogad par praktiskajām apmācībām "Vēsturisko ēku koka logu restaurācija" tika izrādīta liela interese. Šovasar apmācībās piedalīsies četrpadsmit interesenti. Visplašāk ir pārstāvēts Rīgas centrs, taču restaurēti tiks arī vēsturiskie logi no Zasulauka, Vecāķu un Bieriņu apkaimēm.
Praktiskās apmācības paredzētas Rīgas vēsturisko ēku un dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas apgūt autentiskas koka logu restaurācijas prasmes un saglabāt sava īpašuma vēsturisko vērtību. Meistara vadībā apmācību dalībnieki soli pa solim atjaunos savus logus, vienlaikus iepazīstot tradicionālos materiālus un restaurācijas metodes.
Apmācību laikā dalībnieki praktiski apgūs logu ķitēšanu, stiklošanu, krāsošanu, furnitūras attīrīšanu, kā arī iegūs zināšanas par autentisku materiālu izvēli un to pareizu pielietošanu. Logu ārējo vērtnu atjaunošanas darbi tiek veikti speciāli aprīkotā restaurācijas darbnīcā, un katram dalībniekam tiek izstrādāts individuāls restaurācijas apraksts un darba grafiks, pamatojoties uz konkrētā loga tehnisko stāvokli. Iegūtās zināšanas īpašniekiem palīdzēs arī nākotnē rūpēties par vēsturiskajiem koka logiem un saglabāt tos nākamajām paaudzēm.
Apmācības šogad norisinās no 11. maija līdz 11. septembrim. Viena loga ārējo vērtņu atjaunošanai katram dalībniekam tiks paredzētas 100 stundas.
Pēc veiksmīgas apmācību pabeigšanas Rīgas pašvaldības Īpašuma departaments kompensēs restaurācijas procesā izmantoto materiālu izmaksas (krāsu, furnitūru, stiklu u.c.).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu