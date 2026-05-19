Latvijas pārstāves Eirovīzijā Atvaras mamma Agrita sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" stāstījusi par meitas tēvu, uzsverot, ka viņa tēti ļoti mīlējusi un ka ģimenē būtiskākās vienmēr bijušas cilvēciskās attiecības un savstarpējā cieņa.
Agrita vairākkārt norādījusi, ka nevēlas nevienu nosodīt vai dramatizēt pagātni, jo viss dzīvē esot daudz sarežģītāk, nekā cilvēkiem dažkārt var šķist no malas.
Atvaras mamma paudusi, ka deviņdesmitie gadi daudzām ģimenēm Latvijā bijuši īpaši sarežģīts periods — daudzas lietas bijušas atšķirīgas, cilvēki dzīvojuši citā spriedzē un citos apstākļos, un tas ļoti ietekmējis ģimenes.
Agrita uzsver, ka nevēlas, lai saruna par meitas tēvu kļūtu par sensāciju.
"Svarīgākais ir tas, ka Liene savu tēti ļoti mīlēja. Viņš viņai dzīvē bija svarīgs cilvēks."
Agrita arī atklājusi, ka Atvaras muzikalitāte lielā mērā nākusi tieši no tēva. Viņa stāstījusi, ka meitas tēvs bijis muzikāls cilvēks, taču šo talantu sevī līdz galam nav attīstījis.
Viņa arī uzsvērusi, ka neatkarīgi no publiskās uzmanības un dažādajiem viedokļiem ģimenei vissvarīgākās ir cilvēciskās attiecības un savstarpējā cieņa.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Jau vēstīts, ka Latvijas pārstāve Atvara 14. maijā Vīnē uzstājās Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā un ar dziesmu "Ēnā" neiekļuva lielajā finālā.
