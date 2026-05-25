Benita Rubiķe no TLMS “Atkalnis” ir pieredzējusi rokdarbniece, kura visvairāk iecienījusi adīšanu. Šoreiz publicējam aprakstu par augumam piegulošu jaku labiski kreiliskajā pamatrakstā.
Materiāli
- Pusvilnas dzija
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Jakas pamatrakstam izvēlēts labiski kreilisko valdziņu raksts (skat. zīm.).
Pamatrakstā jakai adītas piedurknes un mugurpuse. Priekšpuse, apkakles daļa ar atloku, kā arī piedurknēm valnītis adīts labiski rievotajā adījumā, tur un atpakaļ adot labiski.
Lai jakai izveidotos noapaļoti stūri, ada nepabeigtās kārtas, t. i., nenoadot rindu līdz galam, var iegūt elegantu noapaļojumu, kas padara adījumu sievišķīgāku.
Jakas atloka malā ir piesprausta autores darināta, ar pērlītēm izšūta piespraude.
