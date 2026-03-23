Augumam pieguloša adīta pusvilnas jaka ar nelielu atlokāmo apkakli ir ideāli piemērota pavasarim
Materiāli
- Pusvilna ar viskozi
- Adāmadatas nr. 4
Darba gaita
Jaka adīta no labiskajiem un kreiliskajiem valdziņiem, izmantojot arī nepabeigtās kārtas. Adīt sāk no pleca daļas labiski rievotajā adījumā līdz paduses daļai.
Turpina adīt liekto daļu, izmantojot nepabeigtās kārtas ar četriem blokiem. Tas izveido liektu loku, kā arī rokriņķa izgriezumu. Tālāk turpina ar mugurdaļu, adot taisnu daļu muguras platumā rievotajā adījumā. Atkārto rievotā adījuma daļu ar nepabeigtajām četru bloku kārtām. Noslēdzošajā daļā līdz plecam ada rievoto adījumu kā sākumā.
Lai pabeigtu mugurdaļu, muguras platuma adītai taisnajai daļai augšpusē uzlasa malas valdziņus. Ada nepieciešamo daļu uz augšu kādā no labiski kreilisko valdziņu raksta elementiem. Pietiekami labi izskatās arī vienkārši rievotais raksts.
Nedaudz garāku uzada mugurpusē vēlamo apkakles daļu, lai to var skaisti atlocīt.
Pēc pamatdaļas, izmantojot piegrieztni, ada pusgarās piedurknes. Tās ada pēc līdzīga raksta kā mugurpuses augšējo daļu.
Kad visas detaļas noadītas, sašuj plecu daļu, piedurknes un tās iešuj tām paredzētajās vietās. Jakas priekšējā daļā jau laikus ieadītiem pogcaurumiem piešuj atbilstošas pogas.
