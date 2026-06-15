Vasaras komplekts izveidots no sašūta rozā trikotāžas topa ar garām piedurknēm un krokojumu priekšdaļā, pa virsu uzsegts adīts lakats.
Materiāli
- Kokvilnas diegi
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Lakats darināts pēc zīmējuma. Sāk adīt no gaišākās kamola daļas (kas tuvāk sejai), bet noslēdzošajā jeb ārmalā – tumšākā daļa.
Lakatu ada, izmantojot galvenokārt labiskos un kreiliskos valdziņus, lai veidotu ažūru rakstu, ieada apmetumus un divus saadītos valdziņus. Nepāra rindas ada pēc zīmējuma, bet pāra rindas ada kreiliski.
Pēc 22. rindas var sākt veidot rakstu spēli. Lakatam, piemēram, vidējo trīsstūri pāra rindās ada labiski. Tādējādi labajā pusē adījumā veidojas reljefs. Protams, labi izdosies, ja arī visas pāra rindas adīs labiski, bet tā jau ir katra interpretācija.
Lakata pēdējos divus cm ada rievotajā adījumā – no abām pusēm labiski.
Kā aksesuārs lakatam ir ar pērlītēm izšūta piespraude. Tās otrajā pusē piešūta oderīte (pieskaņotā tonī) un piespraužamā adata, kas palīdz saturēt lakatu vēlamajā formā.
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