Jau sen vēlējos apceļot Ķīnas Tautas Republiku, un politiskās situācijas attīstība pasaulē tikai paātrināja šīs ieceres īstenošanu. Gribēju kaut nedaudz iepazīt milzīgās valsts vēsturi, tās seno kultūru, tradīcijas un neparasti skaisto dabu.
Pēdējo gadu laikā Ķīnā vērojama strauja ekonomiskā izaugsme, kas ikdienas dzīvē uzskatāmi redzama jaunākajās tehniskajās inovācijās. Tas, kā attīstās Ķīnas valsts mūsdienās, protams, ievērojami ietekmē arī pasaules politiku. Plānojot ceļojumu, apzināju vairāku valstu ceļojuma operatorus, arī Ķīnā. Mana izvēle bija par labu Latvijas tūrfirmai "Hermes Travel", jo tās piedāvātais ceļojuma plāns atbilda manām interesēm un arī bija izdevīgāks cenas ziņā. Lai nokļūtu Pekinā, vispirms jālido trīs stundas līdz Stambulai un no tās līdz Pekinai – deviņas stundas.
Baudīt Ķīnu iesaku laikā, kad nav tūrisma sezonas, jo pašiem ķīniešiem gan dokumentu kārtošanas, gan cenas ziņā ir diezgan sarežģīti izbraukt ceļošanai uz citām valstīm, tāpēc Ķīnā aktīvi attīstās iekšējais tūrisms. Pēc gidu teiktā, sezonas laikā iecienītajās tūrisma apskates vietās reizēm esot jāstāv rindās pat līdz četrām stundām, lai tiktu iekšā, un tikpat, lai tiktu ārā… Tā kā mūsu grupa Ķīnā bija šopavasar pirms sezonas, tad rindās pie dažādiem objektiem stāvējām kādu pusstundu, maksimums, stundu. Mums gan šķita, ka arī tas ir ilgi, taču gidi par to vien pasmaida.