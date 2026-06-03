Šajā darbā izmantoti Briges mežģīņu ziedu un lapiņu motīvi.

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Materiāli

  • Lina diegi
  • Tamboradata nr. 3
Tamborēts vasaras mētelis.
Tamborēts vasaras mētelis.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Darba gaita

Mētelis darināts no dažādu veidu tamborētiem motīviem, kurus, uzliekot uz piegrieztnes, beigās sašuj kopā.

Briges mežģīņu ziedu un lapiņu motīvi.
Briges mežģīņu ziedu un lapiņu motīvi.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji
Raksta faktūra.
Raksta faktūra.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji
Briges mežģīņu motīvi.
Briges mežģīņu motīvi.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

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