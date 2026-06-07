Klāt vasara – laiks, kurā slēpjas mūsu katra bērnības siltākās un mīļākās atmiņas. Taču vecākiem šis periods var būt arī izaicinājumiem pilns. Kā plānot laiku vērtīgi, lietderīgi? Kā apvienot ģimenes dzīvi ar darbu? Eksperti atgādina – perfekta vasara nav iespējama. Un tādai tai nemaz nav jābūt. Katrai ģimenei jāatrod savs ritms un līdzsvars.

Bērniem vasara saistās ar bezrūpību, no mācībām brīvu laiku un draugiem, taču vecākiem šī brīvība ir jāorganizē un jāpieskata.

“Lielākais izaicinājums vasaras brīvlaikā ir piepildīt bērnu vēlmes un vajadzības,” saka Paula Priedniece, kura šobrīd ir pilna laika mamma trīs mazām atvasēm. Kaut arī Paula pašlaik nestrādā, šā vai tā viņai nākas saskarties ar dažādiem sarežģījumiem: “Papildus jādomā par bērnu intelektuālo noslodzi. Trīsgadnieks var visu dienu spēlēties smilškastē, braukt ar riteni, bet lielākajiem, kuriem ir seši un astoņi gadi, nepieciešamas papildu nodarbes. Te nāk talkā dažādi elektroniski uzdevumu krājumi, arī portāli, piemēram, "uzdevumi.lv”. 

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