Kādam jāpiebremzē ar darbiem un jāpadomā par veselību, kādam finanšu jomā jāpārdomā izdevumi, bet kādam laiks garīgam darbam un emocionālā līdzsvara atjaunošanai.
Auns, 21. marts–19. aprīlis.
Esi uzmanīgs, jo apkārt notiks daudz dinamisku un neskaidru situāciju. Nepieņem lēmumus tikai pēc impulsīvas reakcijas. Attiecībās var rasties spriedze, tāpēc ievēro robežas un neiesaisties pārāk emocionāli. Finanšu jomā izvairies no riskantiem ieguldījumiem. Enerģija ir pietiekama ikdienas uzdevumiem, bet atrodi laiku atpūtai. Profesionāli vari saskarties ar nelieliem izaicinājumiem, kas prasīs pielāgošanos. Meklē aktivitātes, kas uzlādē un rada prieku, esi pacietīgs, domā stratēģiski. Saglabā skaidru galvu un neļauj stresam ietekmēt rīcību.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Enerģija šobrīd koncentrēta uz stabilitāti un materiālo drošību. Finanšu jautājumos izvērtē prioritātes un neiesaisties nepārdomātos riskos. Attiecībās vari sajust nepieciešamību pēc atbalsta. Darbā iespējams papildu pienākumu pieaugums, kas prasīs disciplīnu. Nepārvērtē savas spējas, plāno dienas aktivitātes saprātīgi. Veselības jomā ievēro atpūtas režīmu un līdzsvaru. Sociālās saites sniedz atbalstu, bet izvēlies, kam uzticies. Emocionāli esi pacietīgs un saglabā stabilitāti. Ja nepieciešams, sadali pienākumus, lai izvairīto s no pārslodzes.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Komunikācija un informācijas apmaiņa būs īpaši svarīga. Sociālā vide sniegs iespējas paplašināt redzesloku un saņemt atbalstu. Finanšu jomā esi piesardzīgs un pārdomā katru izdevumu. Attiecībās centies būt godīgs un atvērts, lai izvairītos no pārpratumiem. Enerģijas līmenis būs pietiekams, bet neiznieko to nevajadzīgām lietām. Profesionālajos jautājumos izvērtē jaunus piedāvājumus. Saglabā līdzsvaru starp darbu, attiecībām un privāto dzīvi. Šis laiks piemērots introspekcijai un nākotnes plānošanai.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Ģimenes un mājas jautājumi prasa lielāku uzmanību, jo var rasties papildu pienākumi. Attiecībās esi pacietīgs un saglabā mieru pat nelielu konfliktu laikā. Darba vidē iespējama pārslodze vai pēkšņas izmaiņas grafikos. Finanšu jautājumos koncentrējies uz ilgtermiņa drošību. Veselības jomā atpūta ir obligāta, īpaši pēc stresa pilnām dienām. Saglabā līdzsvaru starp pienākumiem un personīgo dzīvi. Ja nepieciešams, pielāgo savus mērķus jaunām situācijām. Esi gatavs pieņemt atbildību par saviem lēmumiem. Šis periods piedāvā iespēju pārdomāt nākotnes prioritātes.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Emocijas var būt spēcīgas, īpaši attiecībās ar partneri vai kolēģiem. Konflikti var rasties pēkšņi, tāpēc esi izlēmīgs un godīgs. Darbā saglabā autoritāti, bet esi elastīgs, jo situācijas var mainīties. Finanšu jomā neuzņemies pārāk lielus riskus. Pievērs uzmanību ķermeņa enerģijai un stresa pārvaldībai. Sociālās saites var sniegt atbalstu un jaunas iespējas. Iespējami jauni profesionāli piedāvājumi, kas prasa stratēģisku domāšanu. Attiecībās centies saglabāt līdzsvaru starp savu brīvību un partnera vajadzībām. Meklē radošus risinājumus problēmām.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Darba jautājumos rīkojies precīzi un organizēti, jo var būt papildu pienākumi. Attiecībās nedrīkst neaizmirst emocionālo pusi. Finanšu jomā koncentrējies uz detalizētu plānošanu un ilgtermiņa risinājumiem. Pievērs uzmanību stresa mazināšanai un enerģijas saglabāšanai. Sociālā joma var sniegt noderīgu atbalstu un jaunas idejas. Saglabā pacietību, jo rezultāti ne vienmēr būs uzreiz redzami. Laiks ir piemērots jaunu plānu izstrādei. Pārdomā savas prioritātes un pielāgo plānus reālām situācijām. Iesaisties darbā ar skaidru struktūru un plānu.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Attiecības un partnerattiecību joma būs ļoti aktuāla. Nepieņem lēmumus steigā, izvērtē dažādus scenārijus. Finanšu jomā jaunas iespējas var nodrošināt stabilitāti. Darbā tiks novērtēts godīgums, īpaši attiecībās ar kolēģiem. Veselības jomā uzmanies no stresa ietekmes uz sirdi un nervu sistēmu. Sociālais loks sniedz atbalstu un jaunas idejas. Partnerattiecībās būs noderīgas diplomāta spējas, jāsaglabā līdzsvars starp savu brīvību un attiecībām. Plāno dienas, lai izvairītos no pārslogojuma. Piemērots laiks, lai sakārtotu attiecību jautājumus un komunikāciju.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Emocionālā intensitāte var būt augsta, īpaši attiecībās. Darbā gaidi pārmaiņas vai izaicinājumus, kas prasīs drosmi un rīcību. Finanšu jomā nepieciešama stratēģiska pieeja, jo var rasties iespējas, bet arī riskanti piedāvājumi. Draudzība un atbalsts no tuvākajiem cilvēkiem palīdzēs saglabāt emocionālu līdzsvaru. Saglabā samērību starp profesionālo un personīgo dzīvi. Attiecībās nedrīkst ieslīgt pārmērīgās emocijās, taču jāsaglabā atvērtību. Iespējami jauni profesionāli projekti, kas prasa stratēģiju. Saglabā pacietību un koncentrējies uz ilgtermiņa ieguvumiem.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Jaunas iespējas darbā un attiecībās. Sociālie kontakti sniedz atbalstu un jaunas idejas. Profesionāli var rasties projekti, kas prasa iniciatīvu un elastību. Finanšu jomā iespējami nelieli papildu ienākumi. Veselības jomā izmanto iespējas aktīvi atjaunot enerģiju. Attiecībās var rasties jauni pavērsieni, ja saglabā godīgumu un patiesumu. Laiks piemērots, lai plānotu nākotnes mērķus. Atrodi veidus, kā sabalansēt darbu un privāto dzīvi. Saglabā līdzsvaru starp emocionālo un praktisko. Izmanto iespējas jaunu prasmju apguvei.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Darbs un karjera kļūs prioritāte. Finanšu jomā koncentrējies uz stabilitāti un ilgtermiņa plāniem. Attiecībās nepieciešama pacietība un pragmatisms, veselības jomā – uzmanība stresa mazināšanai un enerģijas saglabāšanai. Profesionāli iespējams papildu pienākumu pieaugums, kas prasīs disciplīnu. Sociālā joma sniegs atbalstu un jaunas iespējas. Laiks piemērots, lai analizētu savas izvēles un prioritātes. Saglabā fokusēšanos uz mērķiem. Izvairies no impulsīviem lēmumiem. Plāno soli pa solim.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Jaunas idejas un iniciatīvas šobrīd būs aktuālas, atbalstu sniedz sociālā dzīve. Darbā iespējami jauni piedāvājumi un sadarbības veidi. Finanšu jomā esi piesardzīgs — izvērtē riskus pirms lēmuma. Attiecībās centies saglabāt skaidru komunikāciju un kompromisu. Veselības jomā pievērs uzmanību enerģijas līmenim un miega kvalitātei. Laiks piemērots jaunu projektu plānošanai. Saglabā līdzsvaru starp personīgo dzīvi un profesionālo jomu. Neļauj citiem kontrolēt tavu enerģiju, saglabā stratēģisku domāšanu.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Intuīcija un iekšējā pasaule šobrīd būs tavs vadmotīvs. Attiecībās var rasties pārmaiņas, kas vedīs pie dziļākas izpratnes. Profesionāli piemērots laiks refleksijai un jaunu projektu plānošanai. Finanšu jomā pārdomā izdevumus un koncentrējies uz ilgtspēju. Veselības jomā pievērs uzmanību emocionālajai labsajūtai. Draudzība un atbalsts no tuvākajiem palīdzēs saglabāt līdzsvaru. Saglabā skaidrību un pacietību. Nepieņem steidzīgus lēmumus, balstoties tikai uz emocijām. Atrodi veidus, kā uzkrāt enerģiju nākotnes projektiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu