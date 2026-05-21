Kādam jāpiebremzē ar darbiem un jāpadomā par veselību, kādam finanšu jomā jāpārdomā izdevu­mi, bet kādam laiks garīgam darbam un emocionālā līdzsvara atjaunošanai.

Reklāma

Auns, 21. marts–19. aprīlis.

Esi uzmanīgs, jo apkārt notiks daudz dinamisku un neskaidru situāciju. Nepieņem lēmumus ti­kai pēc impulsīvas reakcijas. At­tiecībās var rasties spriedze, tā­pēc ievēro robežas un neiesais­ties pārāk emocionāli. Finanšu jomā izvairies no riskantiem ie­guldījumiem. Enerģija ir pietie­kama ikdienas uzdevumiem, bet atrodi laiku atpūtai. Profesionā­li vari saskarties ar nelieliem iz­aicinājumiem, kas prasīs pielā­gošanos. Meklē aktivitātes, kas uzlādē un rada prieku, esi pa­cietīgs, domā stratēģiski. Sa­glabā skaidru galvu un neļauj stresam ietekmēt rīcību. 

Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs

Enerģija šobrīd koncentrēta uz stabilitāti un materiālo drošī­bu. Finanšu jautājumos izvērtē prioritātes un neiesaisties ne­pārdomātos riskos. Attiecībās vari sajust nepieciešamību pēc atbalsta. Darbā iespējams papil­du pienākumu pieaugums, kas prasīs disciplīnu. Nepārvērtē sa­vas spējas, plāno dienas aktivi­tātes saprātīgi. Veselības jomā ievēro atpūtas režīmu un līdz­svaru. Sociālās saites sniedz at­balstu, bet izvēlies, kam uzti­cies. Emocionāli esi pacietīgs un saglabā stabilitāti. Ja nepie­ciešams, sadali pienākumus, lai izvairīto s no pārslodzes.

Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs

Komunikācija un informācijas apmaiņa būs īpaši svarīga. So­ciālā vide sniegs iespējas papla­šināt redzesloku un saņemt at­balstu. Finanšu jomā esi pie­sardzīgs un pārdomā katru iz­devumu. Attiecībās centies būt godīgs un atvērts, lai izvairītos no pārpratumiem. Enerģijas lī­menis būs pietiekams, bet ne­iznieko to nevajadzīgām lietām. Profesionālajos jautājumos iz­vērtē jaunus piedāvājumus. Sa­glabā līdzsvaru starp darbu, at­tiecībām un privāto dzīvi. Šis laiks piemērots introspekcijai un nākotnes plānošanai. 

Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs

Ģimenes un mājas jautājumi pra­sa lielāku uzmanību, jo var ras­ties papildu pienākumi. Attiecī­bās esi pacietīgs un saglabā mie­ru pat nelielu konfliktu laikā. Darba vidē iespējama pārslodze vai pēkšņas izmaiņas grafikos. Finanšu jautājumos koncentrējies uz ilgtermiņa drošību. Veselības jomā atpūta ir obligāta, īpaši pēc stresa pilnām dienām. Saglabā līdzsvaru starp pienākumiem un personīgo dzīvi. Ja nepieciešams, pielāgo savus mērķus jaunām si­tuācijām. Esi gatavs pieņemt at­bildību par saviem lēmumiem. Šis periods piedāvā iespēju pār­domāt nākotnes prioritātes. 

Lauva, 23. jūlijs–22. augusts

Emocijas var būt spēcīgas, īpaši attiecībās ar partneri vai kolē­ģiem. Konflikti var rasties pēk­šņi, tāpēc esi izlēmīgs un go­dīgs. Darbā saglabā autoritāti, bet esi elastīgs, jo situācijas var mainīties. Finanšu jomā neuz­ņemies pārāk lielus riskus. Pie­vērs uzmanību ķermeņa ener­ģijai un stresa pārvaldībai. So­ciālās saites var sniegt atbalstu un jaunas iespējas. Iespējami jauni profesionāli piedāvājumi, kas prasa stratēģisku domāša­nu. Attiecībās centies saglabāt līdzsvaru starp savu brīvību un partnera vajadzībām. Meklē ra­došus risinājumus problēmām.

Jaunava, 23. augusts–22. septembris

Darba jautājumos rīkojies pre­cīzi un organizēti, jo var būt pa­pildu pienākumi. Attiecībās ne­drīkst neaizmirst emocionā­lo pusi. Finanšu jomā koncen­trējies uz detalizētu plānošanu un ilgtermiņa risinājumiem. Pie­vērs uzmanību stresa mazinā­šanai un enerģijas saglabāšanai. Sociālā joma var sniegt node­rīgu atbalstu un jaunas idejas. Saglabā pacietību, jo rezultāti ne vienmēr būs uzreiz redzami. Laiks ir piemērots jaunu plānu izstrādei. Pārdomā savas priori­tātes un pielāgo plānus reālām situācijām. Iesaisties darbā ar skaidru struktūru un plānu.

Svari, 23. septembris–22. oktobris

Attiecības un partnerattiecību joma būs ļoti aktuāla. Nepieņem lēmumus steigā, izvērtē dažā­dus scenārijus. Finanšu jomā jaunas iespējas var nodrošināt stabilitāti. Darbā tiks novērtēts godīgums, īpaši attiecībās ar ko­lēģiem. Veselības jomā uzma­nies no stresa ietekmes uz sirdi un nervu sistēmu. Sociālais loks sniedz atbalstu un jaunas idejas. Partnerattiecībās būs noderīgas diplomāta spējas, jāsaglabā līdz­svars starp savu brīvību un at­tiecībām. Plāno dienas, lai izvai­rītos no pārslogojuma. Piemē­rots laiks, lai sakārtotu attiecību jautājumus un komunikāciju.

Skorpions, 23. oktobris–21. novembris

Emocionālā intensitāte var būt augsta, īpaši attiecībās. Darbā gaidi pārmaiņas vai izaicināju­mus, kas prasīs drosmi un rīcību. Finanšu jomā nepieciešama stra­tēģiska pieeja, jo var rasties ie­spējas, bet arī riskanti piedāvāju­mi. Draudzība un atbalsts no tu­vākajiem cilvēkiem palīdzēs sa­glabāt emocionālu līdzsvaru. Saglabā samērību starp profe­sionālo un personīgo dzīvi. Attie­cībās nedrīkst ieslīgt pārmērīgās emocijās, taču jāsaglabā atvēr­tību. Iespējami jauni profesionā­li projekti, kas prasa stratēģiju. Saglabā pacietību un koncentrē­jies uz ilgtermiņa ieguvumiem.

Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris

Jaunas iespējas darbā un attie­cībās. Sociālie kontakti sniedz atbalstu un jaunas idejas. Profe­sionāli var rasties projekti, kas prasa iniciatīvu un elastību. Fi­nanšu jomā iespējami nelieli pa­pildu ienākumi. Veselības jomā izmanto iespējas aktīvi atjau­not enerģiju. Attiecībās var ras­ties jauni pavērsieni, ja saglabā godīgumu un patiesumu. Laiks piemērots, lai plānotu nākotnes mērķus. Atrodi veidus, kā saba­lansēt darbu un privāto dzīvi. Saglabā līdzsvaru starp emocio­nālo un praktisko. Izmanto ie­spējas jaunu prasmju apguvei. 

Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris

Darbs un karjera kļūs prioritā­te. Finanšu jomā koncentrējies uz stabilitāti un ilgtermiņa plā­niem. Attiecībās nepieciešama pacietība un pragmatisms, ve­selības jomā – uzmanība stre­sa mazināšanai un enerģijas sa­glabāšanai. Profesionāli iespē­jams papildu pienākumu pie­augums, kas prasīs disciplīnu. Sociālā joma sniegs atbalstu un jaunas iespējas. Laiks piemē­rots, lai analizētu savas izvēles un prioritātes. Saglabā fokusē­šanos uz mērķiem. Izvairies no impulsīviem lēmumiem. Plāno soli pa solim.

Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris

Jaunas idejas un iniciatīvas šo­brīd būs aktuālas, atbalstu sniedz sociālā dzīve. Darbā ie­spējami jauni piedāvājumi un sadarbības veidi. Finanšu jomā esi piesardzīgs — izvērtē riskus pirms lēmuma. Attiecībās cen­ties saglabāt skaidru komunikā­ciju un kompromisu. Veselības jomā pievērs uzmanību enerģi­jas līmenim un miega kvalitātei. Laiks piemērots jaunu projek­tu plānošanai. Saglabā līdzsva­ru starp personīgo dzīvi un pro­fesionālo jomu. Neļauj citiem kontrolēt tavu enerģiju, saglabā stratēģisku domāšanu.

Zivis, 19. februāris–20. marts

Intuīcija un iekšējā pasaule šo­brīd būs tavs vadmotīvs. Attie­cībās var rasties pārmaiņas, kas vedīs pie dziļākas izpratnes. Pro­fesionāli piemērots laiks refleksi­jai un jaunu projektu plānošanai. Finanšu jomā pārdomā izdevu­mus un koncentrējies uz ilgtspē­ju. Veselības jomā pievērs uz­manību emocionālajai labsajūtai. Draudzība un atbalsts no tuvāka­jiem palīdzēs saglabāt līdzsvaru. Saglabā skaidrību un pacietību. Nepieņem steidzīgus lēmumus, balstoties tikai uz emocijām. At­rodi veidus, kā uzkrāt enerģiju nākotnes projektiem.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Nedēļas abonements

Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.

10 raksti tikai par 0,50 €

  • Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
  • Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
  • Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus

Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.

Foto: Lasi.lv

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 