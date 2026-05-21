Un “Mājas Viesis” iNu, redz, kā notiek – premjere Evika Siliņa demisionē, Latvijas valdība krīt, ak vai, krīze atkal klāt. Vai un cik veiksmīgi “Apvienotā saraksta” politiķim Andrim Kulbergam izdosies jaunās valdības veidošana, ko Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs viņam uzticējis, vēl nezinām. et tālāk
Bet dzīve ir mainīga pēc definīcijas, un cerēsim, ka viss notiks, kā demokrātiskā un brīvā valstī nākas. Ar cīņām un pretrunām, bet Latvija ies tālāk.
Arī žurnālā “Mājas Viesis” šobrīd mainās vadība, taču nekādas krīzes un neziņas nav – viss ir laikus nolemts un izsvērts, un 4. jūnija numuru jau veidos jaunais galvenais redaktors Kaspars Odiņš.
Es Kaspara rokās nododu 27 gadus kopā ar lieliskiem kolēģiem būvētu kārtīgu saimniecību, ko jāturpina attīstīt un kopt. Tā ir piedzīvojusi gan drukātās preses ziedu laikus, tā piedzīvo arī šodienas gana sarežģītos apstākļus, kad kā sniegs saulē kūst žurnālu un avīžu tirdzniecības vietas, kad abonētais izdevums kļūst teju par ekskluzīvu lietu pastkastītē. Taču, ja saturs ir vērtīgs, un tāds tas “Mājas Viesim” ir un būs, tad pilnīgi noteikti sastop savu lasītāju.
Latvijas vēsture un kultūrvēsture, izcilas personības, žurnāla skaidrā nostāja valsts valodas un citos mūsu valstij kritiski svarīgos jautājumos – tas vienmēr veidojis drošāko uzticības pamatu starp “Mājas Viesa” veidotājiem un cilvēkiem, kas gaida tieši mūs.
“Mājas Viesa” vadību no kolēģes Lindas Rasas, tagad laikraksta “Latvijas Avīze” galvenās redaktores, pārņēmu 1999. gadā, pirms tam žurnālā rakstīju par izglītību un grāmatniecību, bibliotēkām. Lai nosauktu vārdā katru un pateiktos visiem, gan kolēģiem, gan autoriem, ar kuriem “Mājas Viesa” ērā bijis prieks un gods sadarboties, ar šo lappusi nepietiktu.
Bet noticiet man uz vārda un pieņemiet manu paldies no visas sirds –
mūsu kopīgā darba rezultāts ir kļuvis par nozīmīgu pienesumu Latvijas žurnālistikas vēsturē un šodienā.
Vienu cilvēku izcelšu gan – tā ir mana mīļā kolēģe un mūža draugs Laima Vilsone, ar kuru plecu pie pleca, arī pavisam fiziskā nozīmē, “Mājas Viesi” veidojām padsmit gadu garumā. Ja šobrīd rakstu šīs rindas, tas ir vistiešākais Laimas nopelns.
Bet tagad – ad rem jeb – pie darba! Lai jums aizraujoša šā un visu turpmāko “Mājas Viesa” numuru lasīšana!
Žurnālā "Mājas Viesis"- viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi un vērtīgas uzziņas. Katrā žurnālā – krustvārdu mīkla. Žurnāls iznāk reizi 2 nedēļās.
