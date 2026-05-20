Publicējam nelielu ieskatu Ilgas Madres dažādu veidu izšūtajos darbos no Talsu novada muzeja krājuma nodaļas materiāliem
Galdauts
Uz kanvas izšūta sedziņa, kur materiāls iedod raupjumu, bet izšuvums – eleganci. Sedziņai visas malas apstrādātas ar dubulto cauro vīli, ļoti akurāti nostrādāti visi stūri. Rakstam izmantoti mulinē divkrāsu diegi. Spodršuvumā izšūti krāšņi zvaigžņu raksti.
Blūze
Blūzei izmantots kanvas audums, kurš ir pietiekami mīksts, lai būtu patīkami valkāt. Priekšpusē izšūtas divas joslas, kur arī izmantoti slīpo dūrienu kūlīši, kuri nedaudz aizsedz pamataudumu.
Ķēžu dūrienu izšuvumi
Vairākos darbos, piemēram, dekoratīvajos spilvenos, izmantoti dažādi klājdūrienu veidi, daži ir atvasināti no vienkāršiem krāsaino darbu dūrieniem. Šim paraugam pamatā izmantots ķēžu dūriens.
