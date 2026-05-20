Publicējam nelielu ieskatu Ilgas Madres dažādu veidu izšūtajos darbos no Talsu novada muzeja krājuma nodaļas materiāliem

Galdauts

Galdauts ar zvaigžņu rakstiem izšūts 2001. gadā (TNMM 26487).
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Uz kanvas izšūta sedziņa, kur materiāls iedod raupjumu, bet izšuvums – eleganci. Sedziņai visas malas apstrādātas ar dubulto cauro vīli, ļoti akurāti nostrādāti visi stūri. Rakstam izmantoti mulinē divkrāsu diegi. Spodršuvumā izšūti krāšņi zvaigžņu raksti.

Zvaigžņu raksti.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Blūze

Izšūta blūze.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Blūzei izmantots kanvas audums, kurš ir pietiekami mīksts, lai būtu patīkami valkāt. Priekšpusē izšūtas divas joslas, kur arī izmantoti slīpo dūrienu kūlīši, kuri nedaudz aizsedz pamataudumu.

Blūzes izšuvums.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

 

Ķēžu dūrienu izšuvumi

Ķēžu dūriens.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Vairākos darbos, piemēram, dekoratīvajos spilvenos, izmantoti dažādi klājdūrienu veidi, daži ir atvasināti no vienkāršiem krāsaino darbu dūrieniem. Šim paraugam pamatā izmantots ķēžu dūriens.

