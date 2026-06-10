Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Onkoloģijas klīnikā uzstādīta galvas ādas atdzesēšanas sistēma, kas ķīmijterapijas laikā palīdz mazināt matu izkrišanu, informēja slimnīcā.
Sistēma paredzēta pacientiem, kuriem ķīmijterapijas laikā ir risks piedzīvot alopēciju jeb matu izkrišanu. Tehnoloģija darbojas, kontrolēti atdzesējot galvas ādu ķīmijterapijas laikā. Zemāka temperatūra izraisa asinsvadu sašaurināšanos, samazinot ķīmijterapijas medikamentu nonākšanu matu folikulos. Vienlaikus samazinās matu folikulu vielmaiņas aktivitāte, tādējādi palīdzot mazināt matu izkrišanu ārstēšanas laikā.
Stradiņa slimnīcas Onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Geriņa norāda, ka ķīmijterapijas izraisīta matu izkrišana ir viena no biežākajām un pacientiem emocionāli visvairāk izjūtamajām ārstēšanas blaknēm. Geriņa skaidro, ka galvas atdzesēšanas sistēma ir starptautiski plaši izmantots risinājums un šī tehnoloģija paplašina pacientiem pieejamo atbalstu ārstēšanās laikā.
Slimnīcā skaidro, ka klīniskie pētījumi un reālās prakses dati apliecina galvas ādas atdzesēšanu kā efektīvu metodi ķīmijterapijas izraisītas alopēcijas mazināšanai pacientiem ar tā sauktajiem solīdajiem audzējiem. Tie ir vēža veidi, kas veidojas konkrētā orgānā vai audos, piemēram, krūts, plaušu, resnās zarnas vai prostatas vēzis.
Tajā pašā laikā PSKUS norāda, ka rezultāti var atšķirties atkarībā no izmantotās ķīmijterapijas shēmas un individuāliem faktoriem.
Stradiņa slimnīcā pieejamais modelis ļauj vienlaikus nodrošināt terapiju diviem pacientiem. Lai sistēmu varētu izmantot pilnvērtīgi, slimnīcā notikušas Onkoloģijas klīnikas personāla apmācības, kurās speciālisti apguvuši sistēmas lietošanu, pacientu atlases principus un praktiskos aspektus terapijas nodrošināšanai.
Slimnīcā uzstādīta "Paxman Scalp Cooling System PSCS2" sistēma, kas izmaksājusi 54 958 eiro. Tā iegādāta Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju projektā "Mūsdienīgas infrastruktūras attīstība integrētu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai P. Stradiņa slimnīcā".
Projekta kopējais finansējums ir 42 008 866 eiro, tai skaitā Eiropas Savienības fondu finansējums ir 34 746 476 eiro, nacionālais publiskais finansējums ir 6 362 136 eiro, savukārt nacionālais privātais finansējums — 900 254 eiro.
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