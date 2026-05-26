Loreta, Evelīna Eva, Sofja un Marija ir vidusskolnieces, kuras darbojas tekstila dizaina studijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā.
Pagājušajā mācību gadā studijas dalībnieces šuva savu tērpu kolekciju un piedalījās tērpu parādē Dziesmu svētku pasākumu ietvaros.
Tāpēc jau rudenī nolēmām vairāk nodarboties ar rokdarbiem, iedziļinoties tradicionālo rokdarbu prasmju apguvē. Meitenes izvēlējās sev interesējošas tehnoloģijas, kuras jaunajā dizaina un tehnoloģiju priekšmeta saturā vairs nav iekļautas, un aizrautīgi mācījās mežģīņtamborēšanu un balto darbu izšuvumus, kā arī rakstaino cimdu adīšanu.
Loreta Brasava Muižniece: “Līdz ar sava pirmā baltā darba izveidi šogad guvu jaunu pārliecību par prasmes un tehnikas saglabāšanu. Manuprāt, izšuvumiem ar baltu diegu uz balta auduma piemīt savs šarms, kurš nevar tikt atdarināts vai pārspēts.” Tā kā Loretai patīk gatavot, viņa sev uzšuvusi priekšautu, kur arī pielietojusi jaunās izšuvuma prasmes.
Evelīna Eva Vidiņa: “Visvairāk piesaista, ka no dažādu stabiņu kombinācijām tamborēšanā veidojas tik daudzveidīgi darbi – rotaļlietas, apģērbs, istabas dekorācijas, ikdienā lietojami priekšmeti utt. Bērnībā redzot, kā abas omes izšuj, ada zeķes, džemperus, man arī radās interese par rokdarbiem. Un, skolā apgūstot tamborēšanas pamatus, vēlējos iemācīties tamborēt. Mūsdienās gandrīz viss pieejams gatavs, un cilvēkam vairs nav nepieciešamas kādreizējās prasmes. Bet man patīk, ka pati varu radīt kaut ko oriģinālu.”
Marija Hrustaļova: “Savu apģērba dizainu radīju, iedvesmojoties no tauriņiem. Tos vasarā redzu katru dienu savā zālienā, kā tie viegli dejo ap puķēm."
Sofja Tarasova: “Divkrāsu adīšana piesaistīja manu uzmanību jau bērnībā – tie bija tantes krāsainie cimdi, kurus es pētīju. Vienmēr apbrīnoju plūstošos ornamentus. Tie mani iedvesmo, tāpēc es tagad reizē ar rakstainiem džemperiem un zeķēm izvēlējos sākt adīt etnogrāfiskos cimdus.”
