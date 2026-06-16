Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta operators Ivans Milovs pēc šķiršanās no ilggadējās dzīvesbiedres, "Panorāmas" vadītājas Lauras Vondas, žurnālam "Ieva" pastāstījis par pārmaiņām dzīvē, attiecībām ar bērniem un secinājumiem, pie kuriem nonācis pēc laulības izjukšanas.
Milovs un Vonda kopā bija vairāk nekā desmit gadus, un abu ģimenē aug divi bērni — Helēna un Alberts. Milovs uzsver, ka pēc šķiršanās svarīgākais bijis uzturēt labas savstarpējās attiecības un nezaudēt saikni ar bērniem.
Pēc šķiršanās Milovs secinājis, ka viens no būtiskākajiem attiecību priekšnoteikumiem ir spēja savlaicīgi runāt par problēmām. Atskatoties uz pagātni, viņš sapratis, ka lielākā kļūda bijusi noslēgšanās sevī brīžos, kad radušās grūtības vai nav bijis gatavu atbilžu. Tagad viņš uzskata, ka sarežģījumi ir jāizrunā, meklējot kopīgus risinājumus, nevis klusējot.
Milovs arī atzinis, ka laiks pēc šķiršanās devis iespēju labāk iepazīt pašam sevi.
Viņš sapratis, ka vientulība nav stāvoklis, kurā jūtas labi. Viņam ir svarīga tuvība, sajūta, ka kāds gaida mājās un ka viņš kādam ir nozīmīgs.
Pēc attiecību izjukšanas gandrīz gadu viņa ikdiena pagājusi starp darbu un mājām, īpaši nedomājot par jaunām attiecībām. Tomēr vēlāk dzīvē nejauši ienācis jauns cilvēks. Iepazīšanās sākusies sociālajos tīklos, un šobrīd abu starpā veidojas jaunas attiecības.
Pērn tapa zināms, ka pēc 12 kopā pavadītiem gadiem Milova un Vondas laulība ir beigusies. Abi ilgus gadus tika uzskatīti par vienu no Latvijas Televīzijas pazīstamākajiem pāriem, kuru attiecības savulaik aizsākās darba vidē.
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