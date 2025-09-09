Džemperis adīts pēc piegrieztnes ar iešūtajām piedurknēm, kuras augšējā daļā nedaudz paplatinātas. Tādējādi veidojas neliels savilkums, uzsverot pleca līniju.
Materiāli
- Kokvilna ar viskozi
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Valnītis un apdare veidota labiski rievotajā adījumā.
Vienā raksta raportā ir 6 valdziņi. Rakstam katru pāra rindu ada pēc raksta, otrajā un ceturtajā rindā virs labiskajiem valdziņiem ada labiski, virs kreiliskajiem – kreiliski. Sestajā rindā ada tieši tāpat, apmetumus izada kreiliski. Bet astotajā rindā visus valdziņus ada kreiliski. Rakstu turpina adīt no pirmās rindas.
