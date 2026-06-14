Ķēdē piekalts milzu lācis gluži kā simbolisks vēstījums par Krievijas varas agresīvo dabu un atgādinājums par cilvēkos joprojām mītošo pirmatnējo spēku, kas vienmēr jāsavalda. Tā ir Venēcijas mākslas biennālē izstādītā latviešu tēlnieka Aigara Bikšes monumentālā skulptūra “Zvēra savaldīšana ar sirdi”.

Jau daudzus gadus līdzās Venēcijas mākslas biennālei norisinās arī vairākas citas programmas. Tāda ir arī Eiropas Kultūras centra veidotā starptautiskā laikmetīgās mākslas izstāde “Personal Structures”, kas piedāvā platformu māksliniekiem, arhitektiem un domātājiem no visas pasaules izteikt savas sajūtas par laiku, telpu un cilvēka eksistenci mūsdienu pasaulē.

Latviju šajā izstādē pārstāv Aigara Bikšes darbs “Zvēra savaldīšana ar sirdi” (“Taming the Beast with the Heart”), ko pirms vairākiem mēnešiem varēja aplūkot arī galerijā “Daugava” Rīgā. Tēlnieks pievēršas vienam no cilvēces pamatjautājumiem: kā savaldīt spēku, kas mīt tevī pašā? 

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