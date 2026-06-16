Režisors Dž. Dž. Džilindžers jeb Raimonds Rupeiks kopā ar aktrisi un horeogrāfi Lindu Kalniņu šobrīd atpūšas Grieķijā. Pāra ceļojums raisījis spekulācijas, ka tas varētu būt ne tikai atvaļinājums, bet arī medusmēnesis pēc iespējamām kāzām.
Par to vēsta "Privātā Dzīve", norādot, ka kāds režisoram pietuvināts cilvēks apgalvojis — Džilindžers esot apprecējies jau septīto reizi. Ne pats režisors, ne Linda Kalniņa uz jautājumiem par iespējamo laulību komentārus nav snieguši.
Aizdomas par kāzām pastiprinājuši arī Kalniņas publicētie ieraksti no Grieķijas. Viņa raksta par līdzsvaru starp darbu un atpūtu, liekot noprast, ka dzīvē piedzīvots kāds nozīmīgs notikums.
Par Džilindžera un Kalniņas attiecībām sabiedrībā runāts jau ilgāku laiku. Pēc režisora šķiršanās no rakstnieces Ingas Grencbergas izskanēja pieņēmumi, ka viņu saista romantiskas attiecības ar 27 gadus jaunāko aktrisi. Džilindžers 2024. gada nogalē apstiprināja, ka viņa sestā laulība ir beigusies.
Pēc tam, kad publiskajā telpā sāka izskanēt runas par abu attiecībām, ne Džilindžers, ne Kalniņa tās sākotnēji plašāk nekomentēja. Vēlāk intervijā žurnālam "Ieva" aktrise atzina, ka līdz šim apzināti izvairījusies no komentāriem dzeltenajai presei un nav vēlējusies publiski apspriest savu privāto dzīvi.
Lai gan baumas par iespējamu laulību kļūst arvien skaļākas, oficiāls apstiprinājums tam pagaidām nav saņemts.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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