Influencere un "Mazo pavāru skoliņas" vadītāja Laura Londe, agrāk zināma kā Laura Grēviņa, atklājusi, ka jau kopš bērnības zinājusi, ka viņas tēvs ir mūziķis un dzejnieks Guntars Račs, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Tomēr šo faktu viņa ilgus gadus nav vēlējusies publiski apspriest, un plašākai sabiedrībai tas kļuva zināms tikai 2024. gada nogalē.
Londe atzina, ka ilgstoša nepieciešamība slēpt saistību ar tēvu radījusi ievērojamu emocionālu slogu. Kad tas kļuva zināms sabiedrībai, viņa sajutusi atvieglojumu, jo vairs nebija jādzīvo ar šo noslēpumu.
Londe arī pastāstīja, ka bērnībā piedzīvotās sajūtas atstājušas ietekmi uz viņas pašapziņu. Viņa ilgstoši dzīvojusi ar pārliecību, ka nav pietiekami laba sava tēva acīs.
Plašāka sabiedrības uzmanība šim stāstam tika pievērsta pagājušā gada nogalē, kad izskanēja runas, ka Guntaram Račam ir divi ārlaulībā dzimuši bērni. Pats mūziķis toreiz šādu informāciju savos sociālajos tīklos noliedza.
Pr pašreizējām attiecībām ar Guntaru Raču Londe plašāk izteikties nav vēlējusies.
Plašāk uzziniet žurnālā "Kas Jauns".
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