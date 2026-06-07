Eiropas dienā Vērmanes dārzā iepazinos ar Gustavu Lāci (19), kura dzimtā puse ir Limbaži, taču patlaban dzīvo galvaspilsētā, kur mācās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā – apgūst apģērba dizainu.
Viņu ievēroju uzreiz, jo bija ģērbies spilgti un sarunā – komunikabls.
“Ierasti ģērbjos klasiski, taču ir reizes, kad gribas būt atšķirīgam, spilgtam. Tas ir atkarīgs no noskaņojuma vai notikuma, pasākuma, kuru esmu nolēmis apmeklēt. Eiropas diena ir daudzkrāsaini svētki, tās vizuālajā noformējumā un pasākumos dominē zilā un dzeltenā krāsa, kas atspoguļo Eiropas Savienības karoga pamatkrāsas. Tāpēc piemeklēju šīm krāsām atbilstošu apģērbu, iekrāsoju acu plakstiņus. Vārdu sakot, ar šo savu sportisko stilu apkārtējiem radu gaišu, dzīvespriecīgu noskaņojumu,” skaidro Gustavs Lācis.
Viņam patīk šūt, iegādātās drēbes “Otrās elpas” veikaliņos mēdzot pārveidot, tās ir labs materiāls arī apģērbu dizainēšanai.
"Pagaidām ar specialitātes izvēli esmu apmierināts, taču domas velk arī uz politikas zinātnes studijām, pieļauju, ka reiz būšu politikā.”
Gustavs atklāj, ka jaukos auskarus lācīša formā iegādājies vienā no “Otrās elpas” veikaliņiem, savukārt krelles izgatavojis pats pērn jauniešu iespēju festivālā “Kopums”. Viņa aizraušanās esot arī klavieru spēlēšana, kā arī dejas prieks Zemessardzes orķestra deju ansamblī “Bramaņi”. Ko piebilst – puisis uz goda!
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