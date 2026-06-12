Viegls un skaists lakats vēsākai vasaras dienai.
Materiāli
- “Yarn Art” dzija
- Tamboradata nr. 5
Darba gaita
Darbu sāk tamborēt no apakšējā stūra.
Uzmet četras gaisa cilpas un ar savienojuma stabiņu savieno kopā pirmajā cilpā, lai veidotos aplītis. Uzmet vienu gaisa cilpu (ko neskaita) un turpina strādāt aplī. Seko divi vienkāršie stabiņi, divas gaisa cilpas un aplī atkal divi vienkāršie stabiņi.
Met divas gaisa cilpas, un atpakaļ aplī divi vienkāršie stabiņi. Apgriež darbu uz otru pusi. Tad nākamajos trīs valdziņos katrā pa savienojuma stabiņam. Met vienu cilpu, tajā pašā valdziņā liek divus vienkāršos stabiņus, met divas gaisa cilpas, un vēl divi stabiņi. Met vienu cilpu un atkārto cilpu atstarpes valdziņus.• Uzsākot katru rindu, būs trīs savienojuma stabiņi, viena gaisa cilpa, divi stabiņi, divas cilpas, divi stabiņi un divas gaisa cilpas. Tālāk tamborē, vadoties pēc shēmas.
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