Abas lina kleitas darinātas kā noslēguma darbi, absolvējot šūšanas un rokdarbu skolā “Burda Rīga” mašīnizšūšanas tehnikas programmu, kuru vada Oļesja Miķelsone, šūšanas konsultante Ilva Lejniece.
Tirkīza krāsas kleita
Materiāli
- Lina audums
- Trīs krāsu diegi izšūšanai
- Diegi šūšanai
Darba gaita
Veidojot izstrādājumu, sākotnēji izvēlas kompozīciju. Šeit tā ir augošu ziedu rakstu vītne, kas izšūta, lina audumam pieskaņojot trīs atbilstošu krāsu izšujamos diegus.
Sākotnēji uzzīmē kleitas modeli, izveido piegrieztni un izvēlas izšuvumu vietu. Ar mašīnizšūšanas palīdzību veido dažādu ziedu rakstus, mainot toņus, ziedu apjomu, lielumu un novietojumu uz auduma. Apakšējā daļā ziedi veidoti tumšākos toņos, bet augšējā – gaišākos.
Ziedu kompozīcija gaišajos toņos izšūta arī uz abām piedurknēm.
Pēc visu detaļu izšūšanas kleitai viduklī veidotas iešuvītes, aizmugurē – slēptais rāvējslēdzējs.
Zilganpelēkā kleita ar rakstu joslām
Materiāli
- Lina audums
- Tumši zils izšūšanas diegs
- Diegi šūšanai
Darba gaita
Veidojot izstrādājumu, sākotnēji izvēlas kompozīciju.
Ar mašīnu veido krustdūriena joslu izšuvumu(skat. zīm.), kopā astoņas vienāda garuma joslas. Tās sašuj katru atsevišķi.
Kleitas modelim ir paaugstināta jostasvieta, četras joslas priekšpusē un četras aizmugurē, turklāt aizmugurē ir slēptais rāvējslēdzējs.
Garās piedurknes noslēdz ar brīvu manšeti.
