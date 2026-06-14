Ļoti patriotiska vieta, kas katram latvietim vismaz reizi mūžā jāredz, – par Rēzeknes Brīvvalsts dārgumu namu saka vadītāja Jolanta Leitāne. To atzīstot arī apmeklētāji, kad atjaunotajā ēkā apskatīta ap 800 eksponātu plašā ekspozīcija ar valsts un biedrību apbalvojumiem, militāro vienību un organizāciju piederības zīmēm un citiem Latvijas dārgumiem un retumiem līdz Otrajam pasaules karam.

“Tiem, kas šeit nav bijuši, nosaukums šķiet ļoti ambiciozs – kas tad jums tur par dārgumiem? Kad ienāk un ierauga, saprot, ka skanīgais nosaukums nav dots tāpat vien,” nosmaida vadītāja Jolanta Leitāne.

Jau sākotnēji bija iecerēts veidot skaistu un drošu namu, kur izstādīt Latvijas un ārvalstu lielāko kolekcionāru no savām privātajām kolekcijām deponētos valsts, organizāciju un biedrību apbalvojumus, armijas krūšu nozīmes un citus eksponātus no laika, ko tautā mēdz saukt par Latvijas pirmo brīvvalsti.

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