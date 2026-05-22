No vilnas, mohēras un zīda pavedieniem adīta augumam pieguloša veste komplektā labi saskan ar batikotas dzijas svārkiem.
Veste
Materiāli
- “Klippan-Saule” mohēras un zīda pavedieni
- Adāmadatas nr. 2,5, nr. 2,25 un nr. 2
Darba gaita
Veste adīta no apakšmalas pa apli. Malu ada: 2 labiski un 1 kreilisks valdziņš.•Veidotas sānu un krūšu iešuves. No padusēm ada atsevišķi priekšpusi un mugurpusi. Plecos tās sašūtas ar adījuma dūrienu tā, ka vīle nav manāma.•Uzlasa rokriņķa un kakla izgriezuma valdziņus. Ada noslēdzošās malas ar 2 labiskiem un 1 kreilisku valdziņu, pakāpeniski samazinot adāmadatu resnumu.
Svārki
Materiāli
- Pāces batikotā vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Svārki adīti no sāniem. Uz palīgpavediena uzmet nepieciešamo valdziņu skaitu. Tālāk ada ar īsto dziju.
Kad svārki uzadīti, atārda palīgpavedienu, kā arī sākuma un beigu valdziņus. Sašuj ar adījuma dūrienu, lai neredz savienojuma vietu.
Svārku kuplums lejasdaļā panākts ar saīsinātām kārtām. Ir jārēķina, lai svārki viduklī piegulētu, bet apakšā būtu tik kupli, kā iecerēts.
Lai apakšmala nerullētos, veido rievoto rakstu 3 valdziņu platumā. Augšmalā uzlasa valdziņus un pieada jostu gumijas ievēršanai.
