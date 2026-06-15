Eksprezidents Valdis Zatlers joprojām runā tieši – par valsti, kurai vajadzīga lielāka drosme un godīgums.

Pirms 15 gadiem Latvijas prezidents Valdis Zatlers, parakstot nu jau par simbolisku kļuvušo “Rīkojumu Nr. 2”, ierosināja 10. Saeimas atlaišanu. Viņš uzskatīja, ka deputāti zaudēja sabiedrības uzticību, nespēdami aizstāvēt valsts intereses pret noteiktu interešu grupu jeb tolaik tā dēvēto oligarhu, ietekmi. Pilsoņi pārliecinoši atbalstīja Zatleru tautas nobalsošanā. 

Tagad, atskatoties uz šo vēsturisko notikumu, eksprezidents vērtē Latvijas politisko kultūru, sabiedrības briedumu un spēju domāt ilgtermiņā. Zatlers runā arī par kara laikā gūtām atziņām, valsts ideoloģiju un to, kāpēc politiķiem nevajadzētu baidīties teikt patiesību.

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