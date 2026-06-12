Viesojoties pie aktiera Edgara Pujāta, dzejniece un TV personība Magone Liedeskalna šovā “Slavenības. Bez filtra” pie kafijas tases negaidīti dalās atmiņās par neparastu skaistumkopšanas pieredzi, ko reiz noskatījusi Latgales pusē. Viņas stāsts par gliemežu gļotu labvēlīgo ietekmi uz ādu ātri vien pāraug praktiskā eksperimentā, jo Magone apņemas turpat uz vietas nodemonstrēt dabisko sejas procedūru.
Atsaucoties uz savu braucienu, Magone klāsta par vizīti kādā saimniecībā: “Viņš sakrāmēja te visur, lai rāpo. Izdala labu mantu sejas ādai.” Saimnieks par šādu kosmetoloģijas metodi ir manāmi pārsteigts, tomēr dzejnieces nopietnība viņu intriģē. "Saliek gliemežus un vēl ēd!" nosmejas Edgars, paužot gatavību iesaistīties šajā avantūrā. Tiklīdz saņemta zaļā gaisma, Magone nekavējoties dodas pārmeklēt aktiera pagalmu, lai atrastu piemērotus vīngliemežus.
Mājas saimnieks gan ir skeptisks un netic, ka viņa teritorijā šie radījumi vispār mitinās, taču ar interesi vēro viešņas apņēmību. “Neatradīsi tu šeit. Es jau savu īpašumu zinu,” viņš nosaka. Tomēr Magone, ignorējot skepsi, neatlaidīgi pārlūko katru zāles stūri un krūmu apakšu: "Nu, nevar būt, ka nav nekā!"
"Lai jau Magone meklē, bet nav," secina Edgars, vēlreiz un vēlreiz apliecinot, ka viņa dārzā lielo gliemežu nav. Pārbaudot zālāju, Magone secina: “Sīkie ir – tos īsti ēst nebūtu vērtīgi, tie esot nelāgi. Re, kur smuks, ar visiem radziņiem, bet to, ko mēs medījam, nav!”
Edgars viņu brīdina, ka starp augiem drīzāk var uzdurties glodenēm vai zalkšiem pie ūdens. "Kukū, – man tagad gliemezīšus, ne zalktīšus vajag!" saka dzejniece. Aktieris tikmēr pajoko, ka viešņa savos meklējumos jau gandrīz pārkāpusi kaimiņu robežu, un savai meitai paskaidro, ka Magone medī vīngliemežus.
Galu galā dzejnieces neatlaidīgais darbs nes augļus, un viņa ar gandarījumu paziņo par panākumu: “Es tev teicu, ka ir! Tu man muldi, ka nav. Es tak čuju ar smadzeni cauri krūmiem!” Aktieris nespēj noticēt savām acīm. "Tu atradi?" viņš pārjautā, uz ko Magone pašpārliecināti atteic: "Nu tak pareizi, ka atradu!" Smejoties par savu kļūdu, Edgars atzīst, ka labi vien ir, ka nepaspēja uz šo noslēgt derības.
Nekavējoties seko solītā meistarklase – Magone liek aktierim nekustēties un sāk vadīt atrasto gliemezi pa viņa seju. “Jūti, kā viņš? Glums. Redzi, kā viņš... Apspļāva!” smejas dzejniece.
Kamēr Edgars ar smaidu vēršas pie meitas ar jautājumu: "Redz, ko Magone dara ar tavu tēti?", pati eksperimenta autore jau dodas meklēt nākamo eksemplāru savām vajadzībām. Saimnieks vēl piebilst, ka gastronomiskiem nolūkiem šo lomu gan neizmantos, uz ko Magone atsaka: "Šo neēd! Atstāj krēmam viņu, neēd!"
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