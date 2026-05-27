Ļoti interesantu adījumu iegūst no divu krāsu dzijas, to mainot atbilstoši iecerētajam rakstam.
Materiāli
- Sarkanā dzija (vilna/poliakrils, 50 g / 115 m)
- Rozā dzija (vilna/kamieļvilna/akrils, 100 g / 204 m)
- Adāmadatas nr. 3,5
Darba gaita
Lakatu sāk adīt no apakšējā stūra – 4 valdziņi un 2 malas valdziņi. No abām pusēm ada labiski un katrā labās puses kārtā no viena valdziņa izada divus (labiski un labiski griezti).
Katrā pusē malu veido 3 valdziņi.
Katras divas rindas ada ar savu krāsu.