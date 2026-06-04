Šis pončo adīts tikpat maigos un gaisīgos toņos kā zefīrs.
Materiāli
- “Alize Angora Gold” dzija
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Sākumā uzmet 145+1 valdziņu un savieno aplī. Ada 4–5 cm sviķeli (vienu valdziņu labiski griezti, otru – kreiliski).
Ada cauro vīli (skat. 1. zīm.), pēdējā kārtā vienmērīgi pieaudzējot 35 valdziņus (180 valdziņi sešiem trijstūriem).
Trijstūrus (skat. 2. zīm.) ada ar četrām zeķu adāmadatām. No sviķeļa valdziņiem uz vienas adāmadatas uzņem 30 valdziņus. Tad vēl uz katras no divām adāmadatām uzmet pa 30 valdziņiem.
Ada pa apli no ārpuses uz iekšpusi, katras rindas beigās saada 2 valdziņus.
Ada divas rindas labiski, četras rindas kreiliski, četras rindas labiski, četras rindas kreiliski, četras rindas labiski un tikpat kreiliski. Pēdējos 6 valdziņus savelk ar diegu.
Nākamajam trijstūrim uzņem 30 valdziņus no sviķeļa, uzmet 30+30 valdziņus. Ada kā iepriekš.
Tā turpina, līdz izadīti visi seši trijstūri. Tad sāk adīt otro trijstūru rindu. Uz vienas adatas uzlasa 30 valdziņus no viena trijstūra, uz otras – no blakus esošā trijstūra, uz trešās – uzmet 30 valdziņus. Ada pa apli kā iepriekš.
Kad trijstūru josla noadīta, gar malu uzņem valdziņus un ada cauro vīli, pirmajā rindā pieaudzējot valdziņus vēl četriem trijstūriem – 120 valdziņus.
Ada nākamo trijstūru joslu kā iepriekš. Pēc otrās joslas atkal ada cauro vīli, pieaudzējot liekus valdziņus trim, četriem trijstūriem – 90 vai 120 valdziņus.
Pēc trešās figūru joslas ada cauro vīli, bet neko nepieaudzē.
Tālāk ada piecas joslas ar labiskajiem un kreiliskajiem valdziņiem (četras rindas labiski un tikpat kreiliski). Pabeidz malu adīt ar cauro vīli.
Apakšā aptamborē ar bārkstīm – “sivēna astēm”.
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