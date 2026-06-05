Šīs adītais kāpuriņš būs mīļas dāvana kādam mazajam.
Materiāli
- Divu krāsu vidēji rupja akrila dzija
- Krāsains pavediens izšūšanai
- Atbilstoša izmēra adāmadatas
- Sintepons (pildījumam)
- 18 lielākas melnas pērlītes
- 2 dzeltenas pērlītes
Darba gaita
Ar pirmās krāsas dziju uzmet 5 valdziņus. Atpakaļejošā kārtā ada kreiliski. Trešajā kārtā pieaudzē 5 valdziņus. Audzē, kamēr uz adatas 18 valdziņi.
Tad ar otras krāsas dziju ada 2 kārtas. Tālāk ar pirmās krāsas dziju – 4 kārtas. Mainot krāsainos pavedienus, atkārto visu astoņas reizes.
Nobeigumā ar pirmo krāsu veido noraukumu, kamēr uz adatas ir 4 valdziņi. Caur tiem izver pavedienu un savelk, tā veidojot kāpuriņa asti.
Katras tumšās joslas vidū ar krāsaino pavedienu izšuj 3 mezgliņus.
Adījuma malas sašuj kopā, pakāpeniski ievietojot pildījumu. Ar otrās krāsas pavedienu nosien pirmās krāsas joslas.
Pie otrās krāsas joslām piešuj melnās pērlītes (kājiņas) un pie galvas daļas – dzeltenās pērlītes (acis)
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