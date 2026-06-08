Iedvesmai vasaras garderobei- divi tamborēti džemperi zaļos toņos.
Materiāli
- Kokvilnas pavedieni: zaļi, dzelteni, balti, brūni
- Tamboradata nr. 1,5
Darba gaita
Zaļajam džemperim notamborē lielus ziedus (skat. zīm.). Tos izvieto uz piegrieztnes un savstarpēji sašuj vai satamborē. Starp tiem var izvietot mazus apļus vai lielu ziedu vidus daļu.
Džemperim ar krāsainajiem ziediem tamborē 12 ziedlapiņu ziedus, kurus ietamborē tīklā. Ziedus izvieto uz piegrieztnes tuvu citu citam vai attālināti. Starp tiem izvieto mazākus ziedus vai lapas.
Džemperim apakšējā mala ir asimetriska. Gar kaklu un apakšējo malu veido dakšiņtamborējumu.
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