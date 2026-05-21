Alīda Linde vada lietišķās mākslas studiju, un viņai top vienlīdz izcili austie darbi, kā arī tamborējumi un adījumi.
Šoreiz publicējam Alīdas Lindes plāno mežģīņu cimdu tapšanas aprakstu, ko viņa raksturo šādi: “Pirkstaiņi ir ērti, eleganti un arī pietiekami silti starpsezonās.
Materiāli
- Vienkārtīga smalka lauku vilna
- Adāmadatas nr. 1 vai 1,25
Darba gaita
Pirkstaiņu virspusei kompozīcija veidota no divu veidu mežģīņrakstiem. Šo cimdu adīšanai uzmesti 65 valdziņi. Virspusi ada no 33 valdziņiem pēc attēlā redzamā zīmējuma, atkārtojot šo raportu pēc vajadzības.
Adot īkšķi, arī tajā ieada josliņu mežģīņrakstā.
